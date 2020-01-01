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سياسة|أفغانستان

شاهد: لحظة استهداف سلاح الجو الأفغاني لـ 12 من مقاتلي طالبان

1/1/2020

قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن قواتها الجوية استهدفت، صباح اليوم الأربعاء، بعدة غارات مقاتلين تابعين لحركة طالبان ما أسفر عن مقتل 12 مهم وإصابة اثنين آخرين.

وبثت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو أظهر لحظة استهداف القوات الجوية لمقاتلي طالبان، في ولاية هيرات غربي أفغانستان.

والإثنين الماضي، نفت حركة طالبان ما تردد عن إعلانها وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان.

وكانت واشنطن قد طلبت وقف إطلاق النار قبل توقيع أي اتفاق سلام من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بإعادة قواتها من أفغانستان وإنهاء الاشتباك العسكري الذي دام 18 عامًا هناك، وهو الأطول في تاريخ أمريكا.

وتشترط الولايات المتحدة أن يتضمن أي اتفاق، وعدًا من "طالبان" بألا تستخدم أفغانستان كقاعدة من قبل الجماعات "الإرهابية". والولايات المتحدة لديها حاليًا ما يقدر بنحو 12 ألف جندي في أفغانستان.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعًا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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