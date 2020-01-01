شاهد: إسرائيل تستعرض محطات التطبيع العربي خلال 2019

استعرض حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية، في مقطع فيديو نشره عبر موقع تويتر، الثلاثاء، أبرز المحطات التي جمعت إسرائيل بالدول العربية في عام 2019.

وتطرق مقطع الفيديو إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إلى الإمارات، والتوقيع على اتفاقية مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي 2020.

كما استعرض الفيديو توقيع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، وإلى لقاء كاتس مع وزير خارجية البحرين وزيارة عشرات الآلاف من الإسرائيليين دولا عربية أبرزها مصر والأردن والمغرب والسعودية وقطر والكويت والبحرين.

كما تناول الفيديو مشاركة البعثات الإسرائيلية الرياضية بمسابقات في قطر والإمارات، والتي تخللها عزف النشيد الإسرائيلي بالدوحة وأبوظبي.

أبرز المحطات التي جمعت إسرائيل والدول العربية خلال عام 2019 pic.twitter.com/FOAUAYtjrx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 31, 2019

ومن بين المحطات التي عرضها الحساب، مبادرة كاتس لتوقيع اتفاقية عدم اعتداء بين إسرائيل ودول الخليج واستضافة وفود إعلامية عربية بتل أبيب واجتماع إسرائيل بالدول العربية في "قمة وارسو" ضد "التهديد الإيراني".

واحتفى الحساب بتصريحات وزير خارجية البحرين التي اعتبر فيها إسرائيل جزءا من الشرق الأوسط، وبعودة العلاقات مع تشاد، ودفء العلاقات مع مصر والأردن.