البث الحي
سياسة

شاهد: إسرائيل تستعرض محطات التطبيع العربي خلال 2019

وزير الخارجية البحريني (يمين) في لقاء مع يسرائيل كاتس (يسار) وزير خارجية إسرائيل
وزير الخارجية البحريني (يمين) في لقاء مع يسرائيل كاتس (يسار) وزير خارجية إسرائيل
1/1/2020

استعرض حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية، في مقطع فيديو نشره عبر موقع تويتر، الثلاثاء، أبرز المحطات التي جمعت إسرائيل بالدول العربية في عام 2019.

وتطرق مقطع الفيديو إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس إلى الإمارات، والتوقيع على اتفاقية مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي 2020.

كما استعرض الفيديو توقيع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، وإلى لقاء كاتس مع وزير خارجية البحرين وزيارة عشرات الآلاف من الإسرائيليين دولا عربية أبرزها مصر والأردن والمغرب والسعودية وقطر والكويت والبحرين.

كما تناول الفيديو مشاركة البعثات الإسرائيلية الرياضية بمسابقات في قطر والإمارات، والتي تخللها عزف النشيد الإسرائيلي بالدوحة وأبوظبي.

ومن بين المحطات التي عرضها الحساب، مبادرة كاتس لتوقيع اتفاقية عدم اعتداء بين إسرائيل ودول الخليج واستضافة وفود إعلامية عربية بتل أبيب واجتماع إسرائيل بالدول العربية في "قمة وارسو" ضد "التهديد الإيراني".

واحتفى الحساب بتصريحات وزير خارجية البحرين التي اعتبر فيها إسرائيل جزءا من الشرق الأوسط، وبعودة العلاقات مع تشاد، ودفء العلاقات مع مصر والأردن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مسؤولان يمنيان يتهمان الإمارات بتزويد "الانتقالي الجنوبي" بطائرات مسيّرة

أفراد من الأمن التابع للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا- عدن(رويترز)

رغم فوزه في الانتخابات.. السلطات المصرية تبعد الدكتور حسن الشافعي عن رئاسة مجمع اللغة العربية

الدكتور حسن الشافعي (مواقع التواصل)

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)