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سياسة|تونس

تونس: الجملي يقدم تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيّد [فيديو]

الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي (يسار)
الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي (يسار)
1/1/2020

قدم رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، اليوم الأربعاء، تشكيلة حكومته الجديدة للرئيس قيس سعيّد.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، للجملي في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ووفق بيان الرئاسة سيتولى سعيّد توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال الجملي "عرضت الحكومة على الرئيس وتركت له إحالتها إلى البرلمان قصد تنظيم جلسة عامة لنيل الثقة".

ولم يعلن رئيس الحكومة المكلف أسماء الوزراء وأرجأ تقديم القائمة الإسمية للصحافة إلى يوم الغد، لكنه أشار إلى تواجد كفاءات تونسية في الحكومة من خارج الوطن.   

وقال الجملي إنه اعتمد عناصر ذات كفاءة واستقلالية عن الأحزاب والقدرة على التسيير في تحديده قائمة الوزراء.

وأوضح "لدينا برنامج عام للحكومة وسيتولى كل وزير تحديد برنامج عمل وزارته خلال الشهر الأول".   

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الجملي، أنه قرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد، بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، كلف سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول.

ومنتصف ديسمبر، طلب الجملي من سعيّد، تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.

وتحتاج الحكومة المقبلة إلى تأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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