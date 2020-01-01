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سياسة

ترمب: لا حرب مع إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
1/1/2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يتوقع الحرب مع طهران، بعد أن اقتحم متظاهرون مؤيدون لإيران السفارة الأمريكية في العراق.

 

وقال ترمب في مقر عطلته في فلوريدا عندما سأله أحد المراسلين عن احتمال الحرب مع إيران: "أنا لا أرى ذلك يحدث.. أنا أحب السلام".

وكان ترمب اتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفارة الأمريكية، قائلا عبر تويتر، "إيران دبرت هجوما ضد السفارة الأمريكية في العراق، وسيُحملون مسؤولية ذلك بشكل كامل"، داعيا العراق إلى "استخدام قواته لحماية السفارة".

وقال ترمب إن طهران ستدفع "ثمنا باهظا" بعد اقتحام آلاف العراقيين المؤيدين لإيران السفارة الأمريكية في بغداد.

وأضاف أن "إيران ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بالأرواح أو أضرار لحقت بمرافقنا"، شاكرا للقادة العراقيين "استجابتهم السريعة" لحماية السفارة.

وتابع ترمب: "سيدفعون ثمنا باهظا! هذا ليس تحذيرا، إنه تهديد. عام سعيد!".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الثلاثاء بعد الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد أن وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) سترسل "فورا" حوالي 750 جنديا إضافيا إلى الشرق الأوسط "ردا على الأحداث الأخيرة في العراق".

ويتبع هؤلاء الجنود الـ 750 وحدة استجابة سريعة من الفرقة 82 المحمولة جواً.

وقال ترمب إن التعزيزات الأمريكية تم نقلها "إلى هناك بسرعة كبيرة"، مضيفا أنه "لن تكون هناك بنغازي" في العراق، في إشارة منه إلى هجوم وقع في عام 2012 نفذه مسلحون على القنصلية الأمريكية في بنغازي الليبية. وقُتل أربعة أمريكيين خلال ذلك الهجوم في ليبيا بمن فيهم السفير كريس ستيفنز.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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