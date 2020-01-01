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الأزهر: تدنيس الصهاينة للمسجد الأقصى بلغ ذروته في 2019

عشرات المستوطنين أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى عام 2019
عشرات المستوطنين أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى عام 2019
1/1/2020

قال مرصد بارز تابع للأزهر الشريف في مصر، إن العام 2019 هو الأكثر من حيث "تدنيس الصهاينة للمسجد الأقصى" منذ 52 عاما.

جاء ذلك بحسب التقرير السنوي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الصادر الأربعاء، حول أعداد مقتحمي ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال عام 2019.

وأوضح المرصد أن "ذلك العام شهد أرقامًا قياسية في تدنيس باحات الأقصى؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 30416 "صهيونيًّا"، في حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال".

وأضاف المرصد في تقريره أن "أعداد مقتحمي ساحات الحرم الشريف خلال 2019 هي الأكبر منذ "الاحتلال الصهيوني" لمدينة القدس عام 1967″.

ولفت المرصد إلى أن "تشجيع حكومة "الكيان" لجماعات الهيكل المزعوم على اقتحام الأقصى؛ لتحقيق مكاسب سياسية، كان السبب الرئيس في زيادة أعداد المقتحمين".

وأكد المرصد أن "تلك الانتهاكات التي تستبيح أولى القبلتين وثالث الحرمين، حلقة في مسلسل "الإجراءات الصهيونية" التي تنتهجها حكومة الاحتلال؛ لإضفاء ملمح تهويدي على المقدسات الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد على موقفه الرافض تجاه تلك الاقتحامات التي تستهدف السيطرة التدريجية على مقدسات المسلمين ومحو تاريخها العربي والإسلامي.

والثلاثاء، قال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، إن "أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خلال 2019، بلغت 29 ألفاً و610 متطرفا".

ولفت الخطيب إلى أن عمليات الاقتحام تمت "تحت حماية الآلاف من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة وعناصر المخابرات التي اخترقت الوضع التاريخي والقانوني الذي كان قائما للمسجد".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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