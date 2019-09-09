مصر: محمد علي يكشف دور الرقابة الإدارية في "فساد" الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

هاجم رجل الأعمال المصري محمد علي في فيديو جديد بثه، الإثنين، هيئة الرقابة الإدارية قائلا إنها تسهل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الفساد والسيطرة على مشروعات الدولة.

أبرز ما قاله محمد علي

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحصل على مشروعات من الوزارات الأخرى بالأمر المباشر.

هيئة الرقابة الإدارية تمارس ابتزازا على الوزارات والمسؤولين لقبول إسناد المشروعات للهيئة الهندسية.

الهيئة الهندسية تحصل على أرباح جراء إعادة إسناد تلك المشروعات إلى مقاولين من الباطن.

الهيئة الهندسية قامت بالتعاقد معي مقابل بناء المحكمة الاقتصادية التابعة لوزارة العدل على الطريق الدائري بالقاهرة.

طرح محمد علي تساؤلا وراء تحول الهيئة الهندسية إلى شركة مقاولات كبرى تحصل على مشروعات البلد بالأمر المباشر.

الظهور الأول:

كان الفنان محمد علي ظهر في فيديو على صفحته على فيسبوك قبل أسبوع وجه فيها اتهامات بالفساد إلى السيسي وزوجته انتصار، وقيادات بالقيادات المسلحة.

محمد علي فنان وصاحب إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات للجيش المصري.

قال إنه اضطر لمغادرة مصر إلى برشلونة الإسبانية، بسبب ما قال إنه خوف من البطش به وبأولاده، حسب تعبيره.

قال إن لشركته (أملاك للعقارات) مستحقات بأكثر من 200 مليون جنيه عند القوات المسلحة.

اتهم السيسي بمجاملة صديقه بإنشاء فندق أمام منزله بميزانية تتخطى ملياري جنيه.

كشف عن إهدار ملايين الجنيهات في إعادة بناء وتجهيز استراحة للسيسي في المعمورة بالإسكندرية.

أوضح أنه يتعاون مع الجيش المصري في تنفيذ المشروعات الإنشائية منذ 15 عاما.

من هو محمد علي؟