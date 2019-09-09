مصر: تسجيل جديد لمحمد علي يتساءل فيه عن مالك قناة dmc؟

تساءل رجل الأعمال المصري محمد علي في تسجيل صوتي جديد عن مالك قناة dmc المصرية وغيرها من القنوات.

أبرز ما قاله محمد علي:

قناة dmc ملك للقوات المسلحة.

القوات المسلحة هي من تملك القنوات الخاصة في مصر.

الممثل الذي يؤدي دور ضابط الجيش يحصل على أموال كثيرة ويصبح نجما.

محمد علي