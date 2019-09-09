مصر: تسجيل جديد لمحمد علي يتساءل فيه عن مالك قناة dmc؟

تساءل رجل الأعمال المصري محمد علي في تسجيل صوتي جديد عن مالك قناة dmc المصرية وغيرها من القنوات.
أبرز ما قاله محمد علي:
- قناة dmc ملك للقوات المسلحة.
- القوات المسلحة هي من تملك القنوات الخاصة في مصر.
- الممثل الذي يؤدي دور ضابط الجيش يحصل على أموال كثيرة ويصبح نجما.
محمد علي
- محمد علي بدأ في نشر مقاطع فيديو على صفحته على فيسبوك قبل أسبوع تحدث فيها عن اتهامات بالفساد من جانب السيسي وقيادات في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
- محمد علي هو صاحب إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات لصالح الجيش المصري.
- علي قال إن لشركته (أملاك للعقارات) مستحقات بأكثر من 200 مليون جنيه عند القوات المسلحة.
- علي قال إنه اضطر لمغادرة مصر إلى برشلونة بإسبانيا، بسبب ما قال إنه خوف من البطش به وبأولاده، بعد أن طالب بمستحقاته.
- علي أوضح في مقاطع الفيديو أنه ينفذ مشروعات إنشائية مع الجيش المصري منذ 15 عاما.
- علي نشر عدة صور له مع قيادات في الهيئة الهندسية في القوات المسلحة.