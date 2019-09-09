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سياسة|مصر

مصر: تسجيل جديد لمحمد علي يتساءل فيه عن مالك قناة dmc؟

محمد علي أطلق هاشتاجا تفاعل معه الملايين في مصر والعالم
محمد علي أطلق هاشتاجا تفاعل معه الملايين في مصر والعالم
9/9/2019

تساءل رجل الأعمال المصري محمد علي في تسجيل صوتي جديد عن مالك قناة dmc المصرية وغيرها من القنوات.

أبرز ما قاله محمد علي:
  • قناة dmc ملك للقوات المسلحة.
  • القوات المسلحة هي من تملك القنوات الخاصة في مصر.
  • الممثل الذي يؤدي دور ضابط الجيش يحصل على أموال كثيرة ويصبح نجما.

محمد علي
  • محمد علي بدأ في نشر مقاطع فيديو على صفحته على فيسبوك قبل أسبوع تحدث فيها عن اتهامات بالفساد من جانب السيسي وقيادات في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
  • محمد علي هو صاحب إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات لصالح الجيش المصري.
  • علي قال إن لشركته (أملاك للعقارات) مستحقات بأكثر من 200 مليون جنيه عند القوات المسلحة.
  • علي قال إنه اضطر لمغادرة مصر إلى برشلونة بإسبانيا، بسبب ما قال إنه خوف من البطش به وبأولاده، بعد أن طالب بمستحقاته. 
  • علي أوضح في مقاطع الفيديو أنه ينفذ مشروعات إنشائية مع الجيش المصري منذ 15 عاما.
  • علي نشر عدة صور له مع قيادات في الهيئة الهندسية في القوات المسلحة.
المصدر : الجزيرة مباشر
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