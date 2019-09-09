قذائف من سوريا باتجاه إسرائيل وقتلى لمليشيات إيرانية قرب البوكمال

شنت طائرات مجهولة غارات، فجر الإثنين، استهدفت مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري وميليشيات مدعومة من إيران.

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أفادت تقارير إخبارية عن سقوط خسائر بشرية جراء الغارات، تزامناً مع إعلان إسرائيل عن قذائف، قالت إن مليشيا إيرانية أطلقتها من سوريا تجاه حدودها.

مراسل الجزيرة في سوريا: خمس غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية، قرب مركز الإمام علي في منطقة الحزام الأخضر، والمنطقة الصناعية في مدينة البوكمال، ومواقع عسكرية في قرية العباس المجاورة، والمعبر الحدودي مع العراق.

مراسل الجزيرة: المواقع تتبع مجموعات موالية لإيران، في معظمها عراقية، مشيراً إلى عدم معرفة ماهية الطائرات التي استهدفتها.

تضم المواقع متطوعين يخضعون لتدريبات ضمن معسكرات بقيادة إيرانية، وتواجد لحزب الله اللبناني.

اتهامات لإسرائيل

لم يصدر أي تصريح رسمي من إيران بشأن القصف الذي استهدف جماعات تدعمها في البوكمال، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف.

وكالة فرانس برس نقلت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قوله إن 18 عنصراً من الموالين لإيران، لقوا مصرعهم جراء تلك الغارات.

مسؤول أمريكي في واشنطن، طلب عدم الكشف عن هويته، ألقى بالمسؤولية في الهجمات على إسرائيل، لكن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق، حسبما ذكرت فرانس برس.

الصحفي الإسرائيلي "باباك تاغفاي"، كشف في تغريدة له على تويتر، أن الغارات الجوية نفذها الطيران الإسرائيلي، واستهدفت المليشيات الإيرانية وقوات "الحشد الشعبي" العراقية.

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موقع ديبكا الإسرائيلي، تحدث عن وجود معسكرات للحرس الثوري الإيراني، في منطقة البادية.

وفق الموقع، تتخذ المليشيات الإيرانية من المستشفيات والمباني المهجورة مستودعات للأسلحة.

تأتي الغارات مع اقتراب موعد افتتاح معبر "البوكمال-القائم"، على الحدود السورية العراقية، وهو الخط الذي يربط طهران ببيروت.

كانت قوات التحالف الدولي، قد طلبت من العراق تأجيل موعد افتتاح المعبر، الذي كان من المفترض أن يتم قبل يومين، من الغارات الجوية.

تستهدف إسرائيل بصورة متكررة المواقع التابعة لإيران، والمليشيات الموالية لها في سوريا، إلا أنها لم تقر بمسؤوليتها عن هذا القصف.

كثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، وهي تُكرّر التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

قذائف باتجاه إسرائيل