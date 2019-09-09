شاهد: محمد علي يسخر من طريقة استقبال السيسي لمحمد بن سلمان

سخر الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي من انتظار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام سلم الطائرة لدى وصوله لمصر.
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- سخر محمد علي من انتظار السيسي لولي العهد السعودي أمام سلم الطائرة وكيفية الهرولة إليه لدى نزوله في إحدى زيارات محمد بن سلمان لمصر.
- نفى محمد علي في تسجيل جديد بثه،الإثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي علاقته بأي جهاز استخبارات ردا على ما قال إن وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي تروجه ضده.
- قال إن الصور التي التقطت له مع حاكم عسكري في إسبانيا كانت خلال حفل كان يحضره وإنها صورة عامة ولا علاقة تربط بينهما.