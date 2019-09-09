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سياسة|مصر

شاهد: محمد علي يسخر من طريقة استقبال السيسي لمحمد بن سلمان

9/9/2019

سخر الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي من انتظار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام سلم الطائرة لدى وصوله لمصر.

التفاصيل
  • سخر محمد علي من انتظار السيسي لولي العهد السعودي أمام سلم الطائرة وكيفية الهرولة إليه لدى نزوله في إحدى زيارات محمد بن سلمان لمصر.
  • نفى محمد علي في تسجيل جديد بثه،الإثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي علاقته بأي جهاز استخبارات ردا على ما قال إن وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي تروجه ضده.
  • قال إن الصور التي التقطت له مع حاكم عسكري في إسبانيا كانت خلال حفل كان يحضره وإنها صورة عامة ولا علاقة تربط بينهما.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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