حماس: السعودية تعتقل قياديا بالحركة ونجله منذ أكثر من 5 شهور

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإثنين، إن السلطات السعودية تعتقل أحد قيادييها ونجله منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.

التفاصيل

حماس قالت في بيان إن جهاز مباحث "أمن الدولة" السعودي اعتقل القيادي "محمد صالح الخضري ونجله الأكبر هاني ضمن حملة اعتقالات طالت فلسطينيين يوم 4 من أبريل/ نيسان 2019م.

الحركة أضافت أن الخضري، المقيم في السعودية منذ نحو ثلاثة عقود، "كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

البيان: اعتقال الخضري ونجله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية".

البيان: الحركة "التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية ومساعي الوسطاء لكنها لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن".

البيان: تجد الحركة نفسها مضطرّة للإعلان عن ذلك، مطالبة السلطات السعودية، بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.

البيان: الاعتقال "خطوة غريبة ومستهجنة وغير مبررة".

البيان: السعودية تعتقل الخضري، رغم أن عمره يبلغ (81) عاماً، ويعاني من "مرض عضال".

البيان: لم يشفع للخضري "مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها".

حماس طالبت السلطات السعودية بالإفراج عن الخضري ونجله والمعتقلين الفلسطينيين كافة.

https://twitter.com/hamasinfo/status/1171060367574917121?ref_src=twsrc%5Etfw

حملة اعتقالات

قبل أيام قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن السعودية تنفذ حملة اعتقالات واسعة ضد فلسطينيين مقيمين في المملكة لتعاطفهم مع القدس وغزة.

الصحيفة نقلت عن الأكاديمي والناشط السعودي المنشق سعيد بن ناصر الغامدي قوله، "حسب تغريدة على حسابه في تويتر"، إنّ الحملة طالت 60 فلسطينياً من المقيمين في المملكة والمتعاطفين مع القضايا الفلسطينية.

في #المملكة حملة اعتقالات جديدة وواسعة لأعداد من الفلسطينيين.

ومنع سفر آخرين منهم،وتجميد حساباتهم ومصادرة مؤسساتهم.

التهمة:

التعاطف مع المقاومة في #فلسطين واهتمامهم بـ #القدس و #غزة وتأييد #حماس

والاعتقالات تطال مواطنين كان الفلسطينيون على كفالتهم أو يعملون في مؤسساتهم. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) April 16, 2019

وفقاً للغامدي، وجهت المملكة للمعتقلين تهماً تتعلق بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السعودية جماعة إرهابية.

الأكاديمي السعودي كشف أن الحملة طالت مصريين وقد تطال آخرين متعاطفين مع القضية الفلسطينية.

الغامدي أشار إلى اعتقال 20 امرأة فلسطينية ومصرية العام الماضي قبل أن يتم إطلاق سراحهن.

السلطات السعودية قالت إن السيدات تلقين تعليمات من جماعة الإخوان وتنظيمات إرهابية.

الحمد لله تم الإفراج من سجن ذهبان عن أكثر من ٢٠ امرأة جئن للحج من #فلسطين و #مصر

فأخذتهن سلطات المملكة من الحج عام ٢٠١٨/١٤٣٩، بتهمة الانتماء للإخوان !

وبعد عدة أشهر من التحقيق حصلن على براءة !

وتم أخذ تعهدات عليهن بعدم الحديث عما جرى لهن، ثم أخرجوهن، وسفّروهنّ للسيسي وعباس ! — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 5, 2019