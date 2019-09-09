حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني في بيان، الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان، بعد أسبوع على تبادل محدود لإطلاق نار بينه وبين القوات الإسرائيلية.

التفاصيل:

الحزب قال بحسب البيان "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية – اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية".

البيان أضاف "تم إسقاط الطائرة المسيرة في خراج البلدة وأصبحت في يد المقاومين".

لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة.

كان حزب الله توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء للبنانية متهما إسرائيل بشن هجوم بطائرتين من هذا النوع في 25 من أغسطس/آب في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.

توتر محدود

يأتي إسقاط الطائرة الإسرائيلية، بعد أسبوع على توتر محدود شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الأول من سبتمبر/أيلول مع إعلان حزب الله تدمير آلية عسكرية إسرائيلية على الجهة المقابلة من الحدود.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قال آنذاك إن الحزب أطلق على قاعدة عسكرية إسرائيلية ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات، فرد الجيش بإطلاق نحو مئة قذيفة على أطراف قرى لبنانية حدودية.

نفت إسرائيل مقتل أو إصابة أي عنصر من قواتها في الهجوم، على عكس ما أعلن حزب الله الذي أفاد عن سقوط قتلى وجرحى في الهجوم.

أوضح حزب الله أن ذلك جاء ردا على مقتل اثنين من عناصره يوم 25 أغسطس/آب الماضي في غارة إسرائيلية قرب دمشق وعلى هجوم بطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية قال إنه فشل في تحقيق هدفه.

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قال في خطابات عدة خلال الأسبوعين الماضيين نيته استهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية بشكل لا يستنفذ "إمكانيات الدفاع الجوي" لديه.

حذر نصرالله من أنه لم يعد لدى حزبه أي خطوط حمراء في مواجهة إسرائيل التي هدد باستهدافها في العمق في حال شنّت هجوماً ضد لبنان.

قال نصر الله "إنها بداية لمرحلة جديدة عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة للدفاع عن لبنان".

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله

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