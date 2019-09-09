الفصائل الفلسطينية تلتقي بالوفد الأمني المصري في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، إن وفدا من الفصائل الفلسطينية التقى الوفد المصري الأمني في غزة.

بيان حركة حماس

المجتمعون ناقشوا جملة من الملفات والقضايا الهامة أبرزها العلاقة الثنائية مع مصر وسبل تطويرها بما يخدم القضايا المشتركة للشعبين.

ناقشوا ملف المصالحة الفلسطينية، وسبل البحث عن مقاربات جديدة تحقق الوحدة الوطنية وملف الحصار المفروض على غزة وسبل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا على مختلف الأصعدة.

وفقا للبيان، فإن الوفد المصري "عبر عن دعم مصر الكامل لحقوق شعبنا، وحرصها على التخفيف من معاناته".

عبر قادة الفصائل الفلسطينية عن تقديرهم للجهود المصرية، مؤكدين "على أهمية إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة، ودعمهم للجهد المصري المرتقب لتحقيق المصالحة، والتخفيف من معاناة شعبنا".

ذكر البيان أن الفصائل عبروا عن تقديرهم لقرار مصر فتح معبر رفح البري والسماح بإدخال البضائع المصرية إلى غزة.

طالبت الفصائل مصر "التخفيف من معاناة المسافرين ذهاباً واياباً، وإنهاء ملف المدرجين الممنوعين من السفر وإيجاد آليات لحل هذه الإشكالية".

أوضح البيان أن قيادة حماس "عبرت عن شكرها وتقديرها للوفد المصري، وقادة الفصائل الفلسطينية على تلبية دعوة الحركة"، مؤكدة على أهمية هذا الاجتماع وما سيبنى عليه.

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