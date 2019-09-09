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الصين تستهدف الإيغور عبر ثغرات أمنية في هواتف آيفون

الصين تراقب مسلمي الإيغور بتقنيات سرية تفحص الوجوه
الصين تراقب مسلمي الإيغور بتقنيات سرية تفحص الوجوه
9/9/2019

قالت شركة "آبل" إن مسلمي الإيغور كانوا هدفًا لهجمات إلكترونية من قبل السلطات الصينية بسبب ثغرات أمنية في هواتف آيفون.

ثغرات أمنية
  • كشف باحثون في مجال الأمن المعلوماتي من شركة بروجكت زيرو التابعة لشركة غوغل، أن عددا من المواقع الإلكترونية الخبيثة استخدمت في نشر برامج ضارة على أجهزة آيفون.
  • تعتبر الثغرات الأمنية التي تستفيد منها البرامج الضارة للأجهزة نادرة ومكلفة.
  • من الصعب تنفيذ الهجمات على أجهزة آيفون، وعادة ما تقتصر على عمليات التجسس بين الدول.
  • تعتبر الهجمات جزءا من الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة الصينية للسيطرة على الأقلية المسلمة.
  • في العام الماضي، احتجزت بيجين أكثر من مليون من الإيغور في معسكرات الاعتقال، وفقًا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
  • في السنوات الأخيرة، شددت الصين حكمها القوي في مقاطعة شينجيانغ التي تقطنها أقلية الإيغور بتقنيات عالية التقنية.
التعرف على الوجه
مسلمي الإيغور يعانون من ضغوط شديدة تمارسها بحقهم السلطات الصينية

 

  • تستخدم الصين أبحاث التعرف على الوجه على نطاق واسع لاكتشاف وتتبع أقلية الإيغور المسلمة.
  • المؤسسات البحثية الغربية ساعدت في تطوير تقنية التعرف على الوجه للتمييز بين ملامح وجه الإيغور باستخدام الذكاء الاصطناعي.
  • الصين تتعقب أقلية الأيغور من خلال القياسات الحيوية عبر السمات الجسمانية، بما في ذلك الحمض النووي.
  • تتعقب الصين الاتصالات الرقمية للإيغور وتخزن المعلومات المسجلة من الأجهزة التي تدعم تقنية واي فاي.
  • يجب على السياح تثبيت تطبيق مراقبة على الهواتف عند دخولهم إلى مقاطعة شينجيانغ. التطبيق يبحث عن مقاطع القرآن وغيرها من المعلومات المهربة.
المصدر : أكسيوس + تيك شورش + رويترز
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