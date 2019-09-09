الخزانة الأمريكية: ندرس فرض عقوبات بشأن شراء تركيا منظومة إس-400

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس فرض عقوبات فيما يتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع إس-400.

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منوتشين في تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض: ننظر في الأمر، لن أدلي بأي تصريحات عن أي قرارات محددة.

لم يحدد أي أهداف محتملة للعقوبات.

انخفضت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار بعد تصريحات منوتشين.

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