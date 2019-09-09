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سياسة

الخزانة الأمريكية: ندرس فرض عقوبات بشأن شراء تركيا منظومة إس-400

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
9/9/2019

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس فرض عقوبات فيما يتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع إس-400.

التفاصيل
  • منوتشين في تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض: ننظر في الأمر، لن أدلي بأي تصريحات عن أي قرارات محددة.
  • لم يحدد أي أهداف محتملة للعقوبات.
  • انخفضت السندات السيادية التركية المقومة بالدولار بعد تصريحات منوتشين.
خلفيات
  • أنقرة وواشنطن على خلاف بسبب شراء تركيا منظومة إس-400.
  • تقول الولايات المتحدة إن المنظومة الروسية لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتشكل تهديدا لمقاتلات إف-35 الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.
  • سلمت روسيا تركيا بطارية ثانية من منظومة إس-400 الشهر الماضي.
  • كانت أنقرة تسلمت الشحنة الأولى في يوليو/ تموز الماضي.
  • سبق أن حذرت واشنطن أنقرة من أنها ستواجه عقوبات بسبب شراء هذه المنظومة.
  • استبعدت واشنطن أنقرة من برنامج طائرات إف-35 لكن تركيا لا تزال ترفض التحذيرات.
  • الخلاف بشأن منظومة الدفاع الجوي من بين عدة قضايا تسببت في تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا ومنها الصراع في سوريا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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