الجبل الأصفر.. أمريكية تثير الجدل بإعلانها مملكة بين مصر والسودان

أثار إعلان قيام مملكة مزعومة، تدعى الجبل الأصفر، على الحدود بين السودان ومصر، جدلًا واسعًا، دفع البعض للتعامل معه بجدية، فيما ذهب آخرون إلى اعتباره وهما والسخرية منه.
بيان|
رئيس مجلس وزراء مملكة الجبل الأصفر د. نادرة وليد ناصيف تلقت أمس برقيات ورسائل التهنئة من زعماء ورؤساء وملوك ومسؤولين الدول الصديقة والشقيقة بمناسبة إعلان قيام #مملكة_الجبل_الأصفر. pic.twitter.com/xNOCyGQTN1
— خارجية الجبل الأصفر (MOFA) (@MOFA_YM) September 7, 2019
أتمنى من المسؤولين في السودان التعامل مع ما يسمى ب #مملكة_الجبل_الأصفر بجدية وحزم
هناك ذباب إلكتروني سعودي ومصري يدعم تكوين هذه الدولة الخرافة لهدف معروف. فها هي مصر وبمساعدة شركات سعو-إماراتية تنقب عن الغاز والنفط على ساحل حلايب والتوغل بسرقة خيراته بينما نتعامل بطيبة ساذجة. https://t.co/YHOF3fgzaX
— Dr Ahmed Maglad د. أحمد مَقلَد (@McLad84) September 8, 2019
#مملكة_الجبل_الأصفر
هل هي 📍📍؟
جزء من صفقة القرن ؟ افتتاحيةلتقسيم الشرق الأوسط وتهجير العرب ؟ بداية لظهور دول عربية أخرى من العدم ؟ بشعارات أدركنا زيفها المسمى برؤية ٢٠٣٠ ووزارة للتخطيط والاقتصاد تتابع قضايا التنمية المستدامة ال ١٧تحت رعاية أممية ومبادئ الأمم المتحدة؟ pic.twitter.com/AUte5hlglI
— فاطمة الخاطر (@alwelayalrsheda) September 8, 2019
ما قصة الدويلة الجديدة الجبل الأصفر @INFO_KYM_AR ؟!😊
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أنا شخصيا لن اعترف بها حتى تأخذ البرماوية والتركستانيين والأفارقة واليمنيين والسوريين والفلسطينيين الموجودين بوطننا😴
— عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) September 8, 2019
https://twitter.com/alkhemist64/status/1170727966281797635?ref_src=twsrc%5Etfw
@pm_kym #مملكة_الجبل_الأصفر
سؤال محيرني ماهي العمله اللتي ستستخدم في مملكة الجبل الاصفر !؟
— هيهات ♚ (@Dr_i6) September 9, 2019
تمهيدا لتهجير الفلسطينيين لاتمام صفقة القرن ولسبب عدم استيعاب الفلسطينيين من قبل الدول الموالية لاسرائيل كالاردن ومصر ودول الخليج وغيرهم تم الاعلان عن #مملكة_الجبل_الاصفر التي سيطر عليها محمد بن سلمان وهي منطقة بين مصر والسوادن وغير معترف بها رسميا من الدولتين ويتم تجهيزها لذلك
— mustafa_saleh (@mustafa_marrany) September 9, 2019
#مملكه_الجبل_الأصفر
طيب مطلوب مسؤل يفسر لنا هذا الفيديوhttps://t.co/BSmdlqoPKW
— نجمه سهيل ✨💞💐🌷🌸🌷💞 (@AmiraEi70133206) September 7, 2019
https://twitter.com/Raniapunk4/status/1170846336419319808?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Kuwaitonly_1/status/1170726237582630914?ref_src=twsrc%5Etfw