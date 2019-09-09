البرلمان البريطاني يجبر الحكومة على نشر الوثائق السرية لبريكست

صوت النواب البريطانيون على قرار لإجبار حكومة بوريس جونسون على نشر الوثائق السرية لأثر بريكست من دون اتفاق، في هزيمة برلمانية جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

التفاصيل

القرار يطلب من الحكومة أيضا كشف المداولات بين المسؤولين حول خطتهم المثيرة للجدل بتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد المفترض لتعليق عمل البرلمان.

تصويت البرلمان جاء بعد ساعات من موافقة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بشكل نهائي على تشريع لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوربي يوم 31 من أكتوبر/ تشرين الأول من دون اتفاق.

الخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعليا موافقة الملكة رسميا على القانون الذي أقره مجلس العموم الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة.

تصديق الملكة إليزابيث على القانون يعني أن القانون أصبح ساريا، وذلك قبل سبعة أسابيع من الموعد المقرر سلفا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

القانون يأمر رئيس الوزراء بتأجيل الخروج إلى العام 2020، ما لم يتوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوربي.

البرلمان البريطاني وافق على القانون بمجلسيه بعد أن حصل على تأييد نواب المعارضة ونواب منشقين عن حزب المحافظين، الذي يتزعمه جونسون.

رئاسة الوزراء البريطانية أعلنت أن جونسون يعتزم بدء تعليق عمل البرلمان بانتهاء أعمال مجلس العموم، الإثنين، حسب التوقيت المحلي.

جونسون تعهد بتعليق عمل البرلمان حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلا أنه قدم بعد ذلك برنامج عمل حكومته من أجل دورة جديدة.

من المقرر أن يصوت البرلمان على أحدث طلب لجونسون لإجراء انتخابات مبكرة منتصف الشهر المقبل.

توقعات الخبراء ووسائل الإعلام ترجح بقوة أن يفشل جونسون في الحصول على أغلبية الثلثين التي يحتاجها لتمرير دعوته الثانية لإجراء انتخابات مبكرة كما ينص القانون.

جونسون تعهد مرارا بإتمام الخروج في 31 من أكتوبر/ تشرين الأول، ويقول إنه لن يؤيد أي تأجيل.

لكن معارضيه يقولون إن جونسون يحاول استغلال تعليق البرلمان لتمرير خططه وتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في الموعد المحدد، حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الاتحاد لتنظيم عملية الخروج.

استقالة

رئيس مجلس العموم جون بركاو أعلن في وقت سابق الإثنين أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل مؤيدي بريكست، الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.

بركاو أكد أنه لن يترشح مجدداً إذا صوّت النواب في وقت لاحق الإثنين لصالح إجراء انتخابات مبكرة وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 من أكتوبر/ تشرين الأول مهما كانت نتيجة تصويتهم.

بركاو تولّى منصب رئيس مجلس العموم عشر سنوات وشهد نقاشات محمومة بشأن بريكست واتّخذ القرارات بشأن ما على المجلس القيام به، استناداً إلى الممارسات الجارية منذ قرون.

اشتهر بركاو بصيحة "نظام نظام!" عندما تحدث فوضى في قاعة المجلس، وأحيانا كان يوبخه النواب الذين يزعجونه بنبرة مازحة.

لكن معارضيه يشيرون إلى أنه متعجرف ومتحيّز للنواب المناهضين لبريكست.