مطالبات لترمب بالتدخل للإفراج عن معلمة أمريكية معتقلة في مصر

دعت صحيفة ريفيو جورنال الأمريكية الرئيس دونالد ترمب إلى اتخاذ موقف حاسم من مصر بعد اعتقال معلمة أمريكية من أصل مصري لدى وصولها إلى مطار القاهرة منذ شهرين.

ما القصة؟

اعتقلت السلطات المصرية ريم محمد دسوقي، التي تحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، في 7 يوليو/تموز لدى وصولها إلى مطار القاهرة قادمة من الولايات المتحدة بعد استجوابها لساعات.

وجهت السلطات إلى ريم، التي تعمل معلمة بولاية بنسلفانيا الأمريكية، تهمة إدارة حسابات معارضة للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي، كما اعتقلت شقيقها عندما ذهب لزيارتها في السجن.

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