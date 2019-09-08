مصر: كيف تعامل نظام السيسي مع فيديوهات محمد علي؟

تنوعت ردود الفعل الإعلامية لنظام السيسي تجاه فيديوهات الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، التي تحدث فيها عن فساد في النشاط الاقتصادي للجيش.

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رد الفعل في البداية تمثل في التجاهل والصمت.

مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فسروا الصمت باعتباره نتيجة "الصدمة" والبحث عن سردية لاستخدامها في مواجهة ما يقوله محمد علي.

في اليوم التالي لنشر أول فيديو لمحمد علي، فوجئ المتابعون بحذف الفيديو من عدد كبير من الصفحات والمواقع التي قامت بنشره.

بعد ساعات، بدأت وسائل إعلام مقربة من النظام المصري مهاجمة محمد علي متهمة إياه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

بعدها انتشر تسريب لمكالمة هاتفية مخلة بين اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، وإحدى السيدات، رأى فيها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة من السلطات المصرية لصرف الأنظار عن فيديو محمد علي، بنشر فضيحة أخلاقية لمسئول كبير.

استضاف الإعلامي المصري أحمد موسى، في برنامجه على قناة "صدى البلد"، رجل الأعمال المصري علي عبدالخالق، والد الفنان محمد علي الذي وجه اعتذارا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

عبد الخالق قال إن أسرته كونت ثروة ضخمة من العمل فقط في مشروعات القوات المسلحة.

وسائل إعلام مصرية اهتمت بتصريحات علي عبد الخالق، والتي قال فيها إن هناك من خدع ابنه وأقنعه ببيع ممتلكاته في مصر ومهاجمة الجيش.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا من حسابات مجهولة على محمد علي.

هذه الحسابات اتهمت محمد علي بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك بالنصب في تنفيذ مشروعات مدنية، رغم أن والده أكد على أن أبناءه لم يعملوا إلا مع القوات المسلحة.

تقدم محام مصري يدعى محمد حامد سالم ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد علي اتهمه فيه بالهجوم على الدولة المصرية والقوات المسلحة.

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام والمدعي العام العسكري ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد على اتهمه بالتطاول على الدولة والإساءة للقوات المسلحة.

محمد علي قال إنه تم اختراق حسابه بسبب مقاطع الفيديو التي يقوم بنشرها، متوعدا بمواصلة نشر المزيد.

خلال الاختراق، تم نشر بوست على الصفحة المسروقة يوجه فيها محمد الشكر لأصدقاء أتراك يقيمون في برشلونة، في استدعاء لموقف النظام المصري من علاقة تركيا بالمعارضة المصرية.

علي علق على الأمر في فيديو لاحق قال فيه أنه يحترم الشعب التركي، لكنه لم يكتب ذلك البوست.

بثت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية في فيسبوك فيديو تحت عنوان " رسالة للجيش المصري ".

جاء في الفيديو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شهد للجيش المصري وجنده، بالخيرية والنجاة من الفتن.

دار الإفتاء أوردت في الفيديو ما ذكرت أنه حديث شريف يقول: "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة".

الفيديو قال إنه ورد في الأثر حدوث فتنة سيكون أسلم الناس فيها "الجند الغربي" وقالت دار الإفتاء إن المقصود بالجند الغربي هم جنود مصر.

مفتي مصر د. محمد شوقي علام ظهر في برنامج تلفزيوني وقال إن حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن خير أجناد الأرض حديث صحيح.