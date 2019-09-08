مصر ترسل قائمة جديدة إلى الكويت لتسليمها مقيمين لديها

نقلت صحيفة القبس الكويتية، الأحد، عن مصدر أمني كويتي رفيع المستوى قوله إن الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت قائمة جديدة للكويت تضم ١٥ شخصا تابعين لجماعة الإخوان، تطلب تسليمهم للقاهرة.

وكانت الكويت قد سلمت في يوليو/تموز الماضي إلى السلطات المصرية ثمانية أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية على صلة بجماعة الإخوان المسلمين بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.

أبرز ما نقلته الصحيفة عن المصدر الأمني

جرى التنسيق مع جهات أمنية كويتية بشأن ملف أعضاء جماعة الإخوان المصرية في الكويت.

التحقيقات التي يجريها الجانب المصري كشفت أن تلك العناصر "تتواصل مع عناصر إخوانية هاربة في دول أخرى وتحديدا تركيا".

الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت قائمة جديدة للكويت تضم 15 شخصا قاموا بتحويلات بنكية و3 منظمات خيرية يعمل فيها عناصر من الإخوان.

من خلال البحث تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة لإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا "عنف وإرهاب" في مصر.

هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين، ولكن بعد التدقيق ثبت أن هذه العناصر تقوم بتسليم الأموال لأعضاء في جماعة الإخوان بمصر.

مصر أرسلت مذكرة جديدة تضمنت عددا من عناصر الإخوان، من بينهم خالد المهدي، الذي يجري التحقيق معه في البلاد حاليا، إضافة إلى محمد مصطفى، الذي طلبت مصر أيضا تسليمه، وقد ألقت أجهزة الأمن الكويتية القبض عليه.

تعهدت الأجهزة الأمنية الكويتية لمصر بتسليم العناصر الإخوانية بعد التحقيق معها، على أن ترسل نسخة من التحقيقات لمصر.

رغم الضغوط على الأجهزة الكويتية وفق المصدر فإن البعض طالب بعدم تسليم المهدي لمصر وترحيله إلى دولة أخرى، ولكن الكويت متمسكة بالتنسيق الأمني مع مصر.

زيارة السيسي للكويت

قبل أسبوع قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى دولة الكويت استغرقت يومين، عقد خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت، كما رافق السيسي خلال الزيارة النائب العام المصري نبيل صادق.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قالت إن الزيارة أعقبها حملة اعتقالات لمصريين في الكويت.

التنسيقية أوضحت أنه تم توثيق اعتقال ثلاثة شباب هم محمد مصطفى، خالد المهدي، وإسلام الشويخ.

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