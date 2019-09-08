محمد علي يكشف عن فيلات السيسي بالساحل الشمالي ومصير جامعة زويل

بث رجل الأعمال المصري محمد علي مقطع فيديو جديد يرد فيه على الانتقادات الموجهة إليه بخصوص أنه عمل مع الجيش لمدة 15 عاما ولم يتحدث إلا عندما رفضوا إعطاءه أمواله.

أبرز ما جاء في الفيديو

هناك 3 فيلات في قرية مراسي بالساحل الشمالي مخصصة للسيسي على مساحة 5 آلاف متر.

السيسي قال إن المرحلة الأولى من جامعة زويل انتهت، رغم أنها لم تنته والمباني مازالت في مرحلة البناء. فإما أن المحيطين بالسيسي خدعوه أو أنه يكذب على الشعب.

قمت ببناء عدة مبان صغيرة داخل جامعة زويل تكلفت من 200 إلى 300 مليون جنيه.

عملت مع الجيش لمدة 15 عاما لأنه لم يكن لدي خيار آخر.

تعلمت في مدرسة حكومية وحصلت على دبلوم، وهو ما جعل حصولي على وظيفة أمرا صعبا للغاية.

الفساد في مصر منتشر في كافة القطاعات.

المواطن يضطر لدفع الكثير من الأموال لتخليص المعاملات الحكومية بدءا من الولادة وحتى الوفاة.

تصورت أن الجيش ليس به فساد لكني وجدت الفساد منتشرا فيه أيضا.

الدولة هي المسؤولة عن خلق مناخ الفساد وتقنينه. وهي من تمنح الموظفين رواتب زهيدة ليضطروا إلى اللجوء للرشوة. وبالتالي هي من يجب أن تحاسب وليس أنا.

تحدثت عن الفساد عندما أصبحت قويا، وتنازلت عن أموالي لديهم ولو كنت أريد الأموال كنت أخذتها منهم لكني رفضت وصممت على فضحهم.