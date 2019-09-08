لجنة بالكونغرس الأمريكي قد تجعل إجراءات مساءلة ترمب رسمية

من المقرر أن تصوت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي خلال أيام على قرار قد يجعل إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترمب رسمية.

مساءلة رسمية

وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر مطلع، السبت، قوله إنه بحلول يوم الأربعاء سيكون بوسع أعضاء اللجنة القضائية التصويت على إجراء يجعل مسألة التحقيق محددة بصورة أفضل.

اللجنة القضائية تعمل على تحويل ما بدأ في صورة تحقيق رقابي بشأن رئاسة ترمب إلى "مساءلة"، وذلك بهدف التوصل إلى قرار بحلول نهاية العام الحالي بشأن ما إذا كان سيتم توصية مجلس النواب بكامل هيئته ببدء تطبيق بنود المساءلة.

ربما تشمل الإجراءات الجديدة الاستماع يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري إلى مدير حملة ترامب السابق كوري ليفاندوفسكي ومساعدين سابقين لترمب في البيت الأبيض هما روب بورتر وريك ديربورن.

كانت اللجنة القضائية قد تعرضت لانتقادات من الجمهوريين بسبب عدم التزامها بإجراءات سبق أن جرى اتباعها في سياق مساءلة رئيسين سابقين للبلاد هما ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.

تقرير مولر