لأجل اليمن.. لندن تنتفض ضد أكبر معرض أسلحة في العالم

طالب عمدة لندن ذو الأصول الباكستانية صادق خان، منظمي معرض معدات الدفاع والأمن الدولي، أكبر معرض للأسلحة في العالم، بنقل معرضهم من لندن مع تزايد الاحتجاجات في بريطانيا ضد إقامته.

احتجاجات ضد معرض للأسلحة

تم اعتقال ما يقرب من مئة شخص حتى الآن في مظاهرات ضد معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI)، الذي سيفتتح في مركز إكسل يوم الثلاثاء، ودعت إليه الحكومة البريطانية ممثلين عن السعودية.

ستشهد شركات تصنيع الأسلحة تسويق منتجاتها للوفود الدولية من السعودية ودول أخرى تواصل قصف اليمن، الذي أصبح أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

سيكون للإمارات جناح خاص في المعرض، وهي جزء من تحالف بقيادة السعودية يقصف اليمن في حملة أدت إلى مقتل آلاف المدنيين و إلى تفشي وباء الكوليرا القاتل.

الحكومة البريطانية تحارب قرار محكمة الاستئناف في يونيو/حزيران، الذي وجد أن ترخيصها المستمر للأسلحة للسعودية "غير منطقي وبالتالي غير قانوني".

صحيفة الإندبندنت نقلت عن صادق خان –عمدة لندن وهو عضو في حزب العمال- قوله إن الحدث الذي يقام كل عامين، عارضه نشطاء لندن، ممن لا يريدون الاتجار بالأسلحة في مدينتهم.

صادق خان: أعارض بشدة إقامة هذا الحدث في لندن. أعارض استخدام لندن كسوق لتجارة الأسلحة.

صادق خان: لندن مدينة عالمية، تعد موطنًا للأفراد الذين فروا من الصراع وعانوا نتيجة للأسلحة مثل تلك المعروضة في DSEI.

صادق خان: من أجل تمثيل اهتمامات سكان لندن، سوف أغتنم أي فرصة متاحة للحيلولة دون وقوع هذا الحدث في رويال دوكس في السنوات المقبلة.

صادق خان: على المنظمين إعادة النظر في استضافة المعرض في لندن في المستقبل، وحساب تكاليف الشرطة المترتبة على التنظيم والتعامل مع الاحتجاجات.

صورة من معرض السلحة في عام 2017 (إندبندنت)

الاحتجاجات في 2017 ضد نفس المعرض، كلفت الشرطة حوالي مليون جنيه إسترليني تقريبًا، لتغطية وتأمين الحدث الذي استمر 12 يومًا.

أندرو سميث، من مجموعة الحملة ضد تجارة الأسلحة، اتهم الشرطة بأنها "متشددة" في ردها على المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق إلى المكان. أفضل طريقة للحكومة لخفض تكلفة الشرطة هي إغلاق المعرض.

سميث: نرحب بشدة برؤية سياسي بارز (عمدة لندن) يدلي بتصريحات قوية ضد DSEI. استضافة المعرض عار أخلاقي ويجب معارضته بشدة، سواء كان يحدث في لندن أو في أي مكان آخر.

دفاع المنظمين