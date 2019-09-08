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سياسة|الكويت

فحوصات أمير الكويت الطبية تؤجل لقاءه ترمب

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
8/9/2019

أعلنت الكويت، الأحد، أن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل إحدى المستشفيات الأمريكية، لإجراء فحوصات طبية، مشيرة إلى تأجيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

جاء ذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن وزير شؤون الديوان الأميري علي الصباح.

وأوضح الصباح، أن أمير الكويت (90 عاما) دخل إحدى المستشفيات في الولایات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، الأمر الذي دعا إلى تأجیل اللقاء المقرر له مع الرئیس دونالد ترمب إلى موعد یحدد لاحقا.

وكان أمير الكويت قد وصل إلى الولايات المتحدة مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، في زيارة قالت وكالة الأنباء الكويتية أنها "خاصة" دون تحديد طبيعتها.

وكان من المفترض أن يتوجه الشيخ صباح إلى العاصمة واشنطن للقاء ترمب في 12 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

الأزمة الخليجية
  • الأربعاء الماضي، قال السفير الأمريكي في الكويت لورانس سيلفرمان إن الأزمة الخليجية ستكون حاضرة ضمن الملفات التي سيناقشها أمير الكويت في لقائه الرئيس الأمريكي. 
  • سبق زيارة أمير الكويت إلى واشنطن تبادل للرسائل محوره الكويت وطرفاه المملكة العربية السعودية وقطر، وهو ما رأى فيه مراقبون إشارات على قرب حلحلة الأزمة الخليجية.
  • بعد الرسالة الشفوية التي نقلها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمير الكويت، سافر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم برسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
  • بعد يومين جاء الرد بتسلم أمير الكويت رسالة خطية من أمير قطر نقلها ممثله الشخصي الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الذي استقبل في دار سلوى -مقر إقامة أمير الكويت- على رأس وفد ضم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم نقل رسالة من أمير الكويت إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
عارض صحي
  • الشهر الماضي، انتشرت شائعات حول صحة أمير الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للخروج للإعلام والتأكيد على تواصله مع الأمير صباح، وتمتعه بصحة جيدة.
  • في 18 من أغسطس/آب الماضي، قال الديوان الأميري إن أمير البلاد، تعافى من "عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح" دون تفاصيل.
  • في اليوم ذاته كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة "أدعو للأمير بالشفاء العاجل"، وذلك خلال زيارة للكويت التقى خلالها ولي العهد الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.
  • يحكم الشيخ صباح الأحمد الكويت منذ عام 2006 ويدير سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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