حماس تكشف أهداف زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

كشف الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة حازم قاسم أهداف زيارة الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى قطاع غزة، الأحد، عبر معبر بيت حانون "ايرز"

تصريحات قاسم لموقع الجزيرة مباشر