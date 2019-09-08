البث الحي
سياسة

حكومة الوفاق الليبية: أبو ظبي منصة إعلامية لمليشيات حفتر

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحرزوا تقدما جنوب طرابلس
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحرزوا تقدما جنوب طرابلس
8/9/2019

استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بشدة ما وصفه بالموقف العدائي الأخير من الإمارات، بسماحها لأن تكون أبو ظبي منصة إعلامية للمعتدين على طرابلس ومحيطها.

ويأتي بيان المجلس الرئاسي، الذي نشر في وقت متأخر من ليلة السبت، بعد ساعات من عقد أحمد المسماري المتحدث باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مؤتمرًا صحفيًا، من العاصمة الإماراتية أبوظبي، قال فيه إن "الحل العسكري في ليبيا هو الأمثل".

ميدانيًا، تم إجلاء موظفي شركة نفط حكومية بعد تعرض مستودع مطار معيتيقة للقصف أمس، فيما أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق تحقيقها تقدمًا لافتًا على كل المحاور في محيط طرابلس وترهونة.

بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
  • المتحدث باسم القوات الغازية عقد مؤتمرًا صحفيًا أطلق خلاله جملة من الترهات والافتراءات المصاغة بمفردات تنم عن الكراهية والتحريض على سفك دماء الليبيين.
  • هذا التصرف المدان يعتبر دعمًا للمعتدي لقتل الليبيين، وإشارة للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات وجرائم الحرب ودعم المنقلبين على الحكومة الشرعية، ويعتبر خرقًا صارخا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص.
  • ظهور أحد العناصر المليشياوية والداعم لحكم العسكر والرافض للدولة المدنية الديمقراطية بزيه العسكري في دولة أجنبية يعبر عن تفريط جسيم بالسيادة الوطنية ويُعرض القائم به للملاحقة القانونية.
  • نؤكد استمرارنا في دحر المعتدي مهما كان الدعم المقدم له ونحمل من يسانده المسؤولية الأخلاقية والقانونية لذلك ولن نسمح لأحد أياً كان بالاستهانة بدماء الليبيين.

قوات حفتر تدعم الحل العسكري
  • قوات حفتر رفضت السبت دعوة مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة للعودة إلى طاولة الحوار، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها أحمد المسماري أن الحل العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل.
  • ظهور المسماري في مؤتمر صحفي في أبوظبي، بدا كمحاولة لإبراز الدعم الإماراتي لحفتر والعملية العسكرية التي تشنها قواته منذ أشهر على طرابلس الخاضعة لسلطة حكومة وفاق وطني معترف بها من الأمم المتحدة.
  • أمام مجلس الأمن الأربعاء، قال سلامة أن فريقه يسعى إلى الحصول على الدعم الوطني والدولي لوقف الأعمال العدائية وتجديد الحوار.
  • سلامة: بدأت كذلك حملة مكثفة لدى أصحاب العلاقة الدوليين لعقد اجتماع دولي يوجّه رسالة مفادها إنهاء النزاع واستئناف المسار السياسي.
  • المسماري معلقًا على تصريحات سلامة: زمن العودة إلى الحوار انتهى لأنه حتى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الذي كنا نأمل أن يكون جزءًا من العملية السياسية وبعيدًا عن "الإرهابيين"، وجد نفسه عالقًا في وسطهم.
  • المسماري: عندما تتحدث المدافع تصمت الدبلوماسية. الحل العسكري هو الحل الأمثل لاستتباب الأمن وفرض القانون.
إجلاء موظفي شركة نفط ليبية:
  • قامت شركة البريقة لتسويق النفط، وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للنفط، بإجلاء موظفيها من مستودع مطار معيتيقة بطرابلس، وذلك بعد تعرض وحدة الإطفاء فيه للقصف أمس السبت.
  • شركة البريقة في بيان صحفي صباح اليوم الأحد: سحب جميع صهاريج التخزين والشاحنات المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود التابعة لنا بسبب خطر القصف الشديد.
  • البيان: أبقينا على سيارة واحدة من أجل تأمين امدادات طائرات الإسعاف الطائر.
  • المؤسسة دعت كافة الأطراف إلى احترام التزاماتهم التي يفرضها القانون الدولي، بما في ذلك عدم استهداف المنشآت المدنية والنفطية.

خلفيات

  • أمس السبت، تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات "الوفاق" وقوات حفتر، في أغلب محاور القتال بطرابلس، بعد أيام من الهدوء.

  • عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق قالت إنها حققت تقدمًا كاسحًا على كل المحاور في محيط طرابلس وترهونة.

  • تدور معارك على مشارف طرابلس منذ بداية أبريل/نيسان بين قوات حفتر الذي يحاول السيطرة على العاصمة الليبية، وقوات حكومة الوفاق.
  • نهاية أغسطس/آب، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قلقه من أن تغرق ليبيا في "حرب أهلية" إذا لم يتم اتخاذ خطوات "على المدى القصير" لوضع حد للنزاع.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

مصر ترد على الانتقادات الدولية بعد اعتقالها ناشطين حقوقيين

وزير الخارجية المصري سامح شكري (وكالة الأناضول)

الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مطربا إسرائيليا في دبي (صور)

محمد رمضان (وسط) مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام (يسار)

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون (رويترز)

إلهان عمر تطالب بايدن بالتراجع عن صفقات بيع الأسلحة "لمنتهكي حقوق الإنسان"

عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)