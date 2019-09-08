حكومة الوفاق الليبية: أبو ظبي منصة إعلامية لمليشيات حفتر

استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بشدة ما وصفه بالموقف العدائي الأخير من الإمارات، بسماحها لأن تكون أبو ظبي منصة إعلامية للمعتدين على طرابلس ومحيطها.

ويأتي بيان المجلس الرئاسي، الذي نشر في وقت متأخر من ليلة السبت، بعد ساعات من عقد أحمد المسماري المتحدث باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مؤتمرًا صحفيًا، من العاصمة الإماراتية أبوظبي، قال فيه إن "الحل العسكري في ليبيا هو الأمثل".

ميدانيًا، تم إجلاء موظفي شركة نفط حكومية بعد تعرض مستودع مطار معيتيقة للقصف أمس، فيما أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق تحقيقها تقدمًا لافتًا على كل المحاور في محيط طرابلس وترهونة.

بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

المتحدث باسم القوات الغازية عقد مؤتمرًا صحفيًا أطلق خلاله جملة من الترهات والافتراءات المصاغة بمفردات تنم عن الكراهية والتحريض على سفك دماء الليبيين.

هذا التصرف المدان يعتبر دعمًا للمعتدي لقتل الليبيين، وإشارة للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات وجرائم الحرب ودعم المنقلبين على الحكومة الشرعية، ويعتبر خرقًا صارخا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص.

ظهور أحد العناصر المليشياوية والداعم لحكم العسكر والرافض للدولة المدنية الديمقراطية بزيه العسكري في دولة أجنبية يعبر عن تفريط جسيم بالسيادة الوطنية ويُعرض القائم به للملاحقة القانونية.

نؤكد استمرارنا في دحر المعتدي مهما كان الدعم المقدم له ونحمل من يسانده المسؤولية الأخلاقية والقانونية لذلك ولن نسمح لأحد أياً كان بالاستهانة بدماء الليبيين.

قوات حفتر تدعم الحل العسكري

قوات حفتر رفضت السبت دعوة مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة للعودة إلى طاولة الحوار، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها أحمد المسماري أن الحل العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل.

ظهور المسماري في مؤتمر صحفي في أبوظبي، بدا كمحاولة لإبراز الدعم الإماراتي لحفتر والعملية العسكرية التي تشنها قواته منذ أشهر على طرابلس الخاضعة لسلطة حكومة وفاق وطني معترف بها من الأمم المتحدة.

أمام مجلس الأمن الأربعاء، قال سلامة أن فريقه يسعى إلى الحصول على الدعم الوطني والدولي لوقف الأعمال العدائية وتجديد الحوار.

سلامة: بدأت كذلك حملة مكثفة لدى أصحاب العلاقة الدوليين لعقد اجتماع دولي يوجّه رسالة مفادها إنهاء النزاع واستئناف المسار السياسي.

المسماري معلقًا على تصريحات سلامة: زمن العودة إلى الحوار انتهى لأنه حتى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الذي كنا نأمل أن يكون جزءًا من العملية السياسية وبعيدًا عن "الإرهابيين"، وجد نفسه عالقًا في وسطهم.

المسماري: عندما تتحدث المدافع تصمت الدبلوماسية. الحل العسكري هو الحل الأمثل لاستتباب الأمن وفرض القانون.

إجلاء موظفي شركة نفط ليبية:

قامت شركة البريقة لتسويق النفط، وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للنفط، بإجلاء موظفيها من مستودع مطار معيتيقة بطرابلس، وذلك بعد تعرض وحدة الإطفاء فيه للقصف أمس السبت.

شركة البريقة في بيان صحفي صباح اليوم الأحد: سحب جميع صهاريج التخزين والشاحنات المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود التابعة لنا بسبب خطر القصف الشديد.

البيان: أبقينا على سيارة واحدة من أجل تأمين امدادات طائرات الإسعاف الطائر.

المؤسسة دعت كافة الأطراف إلى احترام التزاماتهم التي يفرضها القانون الدولي، بما في ذلك عدم استهداف المنشآت المدنية والنفطية.

خلفيات