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ترمب يعلن وقف المفاوضات مع طالبان بسبب هجوم كابل

مسؤولون من حركة طالبان والولايات المتحدة أثناء جلسة محادثات في العاصمة القطرية الدوحة
مسؤولون من حركة طالبان والولايات المتحدة أثناء جلسة محادثات في العاصمة القطرية الدوحة
8/9/2019

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء السبت عبر تويتر، أنه ألغى "على الفور" مفاوضات السلام التي يجريها منذ عام مع حركة طالبان، بعدما أعلنت مسؤوليتها عن هجوم كابل الأخير.

وكانت الحركة قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم في العاصمة الأفغانية كابل، الخميس الماضي، أسفر عن مقتل 12 شخصًا بينهم جندي أمريكي، لتتوقف بذلك مباحثات استمرت سنة لإنهاء 18 عامًا من النزاع في أفغانستان.

أبرز ما جاء في تغريدات ترمب
  • كان من المقرر أن ألتقي اليوم الأحد في كامب ديفيد، بشكل منفصل وفي سرية تامة، كلًا من الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة الرئيسيين لطالبان، (كان هذا اللقاء غير المسبوق سيعقد قبل أيام من الذكرى الـ 18 لهجمات 11 سبتمبر / أيلول 2011 التي أدت إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان).
  • لقد كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة هذا المساء لكن ألغيتُ الاجتماع على الفور.
  • لقد اعترفوا بهجوم في كابل أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظماء و11 شخصا آخرين.
  • أي نوع من الناس هم هؤلاء الذين يقتلون الكثير من الأشخاص من أجل تعزيز موقفهم التفاوضي؟ لم يحققوا ذلك، بل جعلوا الأمور أسوأ.
  • إذا لم يكن في استطاعتهم قبول وقف للنار خلال محادثات السلام المهمة هذه، وهم في المقابل قادرون على قتل 12 بريئًا، فعندئذ يُحتمل أنهم لا يمتلكون الوسائل للتفاوض على صفقة مجدية.
  • على مدى كم من العقود يريدون الاستمرار في القتال؟

خلفيات
  • كان الاعتداء الذي وقع الخميس، ثاني عملية خلال أيام في العاصمة الأفغانية تتبناها طالبان رغم "الاتفاق المبدئي" الذي أعلن المفاوض الأمريكي زلماي خليل زاد التوصل إليه معهم خلال مفاوضات الدوحة.
  • يشار إلى أن جنديين من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أمريكي وآخر روماني، من بين 12 شخصا آخرين، قتلوا الخميس الماضي عندما نفذت طالبان هجوما بسيارة مفخخة في موقع أمني قرب مقر مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف الناتو في كابل.
  • الولايات المتحدة وحركة طالبان يعقدان جولات مفاوضات بالعاصمة القطرية الدوحة منذ أشهر عدة، أسفرت عن التوصل إلى مسودة اتفاق ينص على سحب آلاف الجنود الأمريكيين خلال الأشهر المقبلة من أفغانستان، مقابل ضمانات بعدم استخدام أراضي هذا البلد قاعدة لهجمات المتشددين على الولايات المتحدة وحلفائها.
  • غير أن التوصل لاتفاق سلام كامل لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة مستمرة منذ أكثر من 18 عاًما، يتوقف على المحادثات اللاحقة بين الأطراف الأفغانية.
بعثة تابعة للناتو تحقق في موقع هجوم كابل – 5 سبتمبر (رويترز)

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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