بومبيو: المحادثات مع حركة طالبان وصلت إلى طريق مسدود

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إن المحادثات مع حركة طالبان في أفغانستان وصلت إلى طريق مسدود.

وتأتي تصريحات بومبيو عقب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب محادثات سلام مع "كبار زعماء طالبان" بشكل مفاجئ.

تصريحات بومبيو

قال إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على حركة طالبان ودعم القوات الأفغانية عسكريا إلى أن تفي طالبان بالتزاماتها.

قال على محطة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة استدعت مبعوثها الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى واشنطن لبحث الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا.

ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المحادثات الأفغانية قد وصلت إلى طريق مسدود، قال بومبيو "في الوقت الحالي نعم".

أكد أن بلاده لن تقلص الدعم العسكري للقوات الأفغانية، إلا إذا اتخذت طالبان الخطوات اللازمة لإبداء جديتها إزاء السلام.

قال في مقابلة مع محطة (سي إن إن) "إذا لم تلتزم طالبان، إذا لم ينفذوا الالتزامات التي قدموها لنا الآن على مدى أسابيع، وفي بعض الحالات على مدى شهور، فلن يقلص الرئيس الضغط، لن نقلص دعمنا لقوات الأمن الأفغانية التي تقاتل بكل قوة هناك في أفغانستان".

لم يستبعد استئناف المفاوضات مع حركة طالبان بشرط أن "تغير (طالبان) سلوكها" وتحترم تعهداتها، موضحا "نحتاج الى إلتزام جدي" من طالبان لاستئناف المباحثات.

أكد أن الرئيس دونالد ترمب "لم يقرر بعد" ما إذا كان سيمضي قدما في قراره بسحب الآلاف من الجنود الأمريكيين من أفغانستان كما نص عليه مشروع الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع طالبان.

قال لشبكة "ايه بي سي" "آمل أن تغير طالبان سلوكها وتلتزم من جديد الأمور التي تحدثنا عنها. في نهاية المطاف هذا سيحل عبر سلسلة من المحادثات".

الوزير الأمريكي دعا إلى تنظيم اجتماع مباشر بين الحكومة الأفغانية وطالبان، وهو الأمر الذي ترفضه الحركة حتى الآن.

رد طالبان

حركة طالبان قالت إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء محادثات السلام مع قادتها سيؤدي إلى إزهاق أرواح مزيد من الأمريكيين وخسارة مزيد من الأصول الأمريكية.

ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة قال في بيان "سيعاني الأمريكيون أكثر من أي طرف آخر بسبب إلغاء المحادثات".

المتحدث أضاف أن المحادثات كانت تجري بصورة سلسة حتى أمس السبت، وأن الجانبين اتفقا على عقد محادثات بين الأفغان في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.

الحركة اعتبرت أن قرار واشنطن يضر بمصداقيتها، وأن القرار يظهر أن الولايات المتحدة ليست ملتزمة حقا بالسلام، مشيرة إلى أنها من جانبها ستظل ملتزمة بالحوار.

بيان الحركة ذكر أن إبداء رد فعل على هجوم قبل توقيع اتفاق ينم عن غياب الصبر والتجربة.

البيان أضاف أن هجمات القوات الأمريكية والأفغانية أودت بحياة المئات من الأفغان قبل هجوم كابل.

إلغاء مفاجئ