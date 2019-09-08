البث الحي
سياسة

بدء تسيير الدوريات الأمريكية التركية المشتركة في سوريا

8/9/2019

بدأ، اليوم الأحد، تسيير أول دورية برية مشتركة من الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسوريا في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

دوريات مشتركة
  • 6 مركبات عسكرية مصفحة ترفع العلم التركي، اجتازت الحدود مع سوريا على بعد 30 كيلومترًا شرق قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة، ليجتمع بموكب أمريكي.
  • من المقرر أن يتحرك الموكبان العسكريان التركي والأمريكي من الحدود جنوبًا في ريف مدينة تل أبيض قرب الحدود التركية في شمال سوريا. وتستمر أنشطة الدورية حتى ساعة الظهيرة اليوم.
  • في 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.
اتفاق حول المنطقة الآمنة
  • الاتفاق يهدف إلى إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، والحدود التركية.
  • تهيمن وحدات حماية الشعب الكردية على المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات.
  • تم التوصل إلى الاتفاق بعدما صعدت أنقرة من تهديداتها بشن هجوم ضد الوحدات الكردية، التي تصنفها مجموعة "إرهابية"، في شمال شرق سوريا.
  • إثر محادثات مكثفة، تم التوصل إلى الاتفاق بين أنقرة، وواشنطن الداعمة لقوات سوريا الديموقراطية.
  • تنفيذًا لبنود الاتفاق، تم الشهر الماضي إنشاء "مركز العمليات المشترك" التركي الأمريكي لتنسيق كيفية إقامة "المنطقة الأمنة".
  • لم يتم الكشف عن تفاصيل حول الإطار الزمني للاتفاق وحجم المنطقة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

مصر ترد على الانتقادات الدولية بعد اعتقالها ناشطين حقوقيين

وزير الخارجية المصري سامح شكري (وكالة الأناضول)

الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مطربا إسرائيليا في دبي (صور)

محمد رمضان (وسط) مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام (يسار)

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون (رويترز)

إلهان عمر تطالب بايدن بالتراجع عن صفقات بيع الأسلحة "لمنتهكي حقوق الإنسان"

عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)