الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقطع الكهرباء على مناطق بالضفة

هددت شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق الضفة المحتلة، للضغط على السلطة الفلسطينية لتسديد ديونها البالغة 1.7 مليار شيكل، بحسب قناة "كان" الرسمية، السبت.
التفاصيل:
- وفقا للقناة، سيكون بمقدرة الشركة قطع الكهرباء بعد أسبوعين، أي بعد انتخابات الكنيست، المقررة في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.
- القناة أشارت إلى أن قطع الكهرباء سيكون تدريجيًا، بدءا بقطع التيار عن قرى كاملة.
- تقديرات القناة أشارت إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن تعارض قطع الكهرباء، إنما ستطلب من شركة الكهرباء "ضبط النفس".
- بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن شركة الكهرباء أبلغت رئيس الحكومة ووزيري المالية والطاقة وسلطة الكهرباء ومنسق نشاطات الاحتلال في الضفة الغربية بخطتها لقطع الكهرباء بسبب الديون البالغة 483 مليون دولار.
- القناة أشارت إلى أن السياسيين لن يتدخلوا هذه المرة"، مذكرة بالمواقف السابقة المعارضة لقطع الكهرباء عن مناطق بالضفة خشية تصعيد الأوضاع".
- وفقا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية في يوليو/تموز الماضي، فإنه بمقدرة شركة الكهرباء قطع التيار بعد إبلاغ الجهات المختصة بـ35 يوما، بحسب الصحيفة.
خلفيات:
- الشهر الماضي، توصل الاحتلال والسلطة الفلسطينية إلى اتفاق تدفع بموجبه السلطة 300 مليون شيكل لإسرائيل لتغطية الديون المستحقة لشركة الكهرباء.
- وفقا للاتفاق، سيتم خصم الأموال من ضرائب السلطة الفلسطينية.
- كانت السلطة الفلسطينية قد توقفت عن تسديد الدفعات في أعقاب قرار سلطات الاحتلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية كإجراء عقابي إزاء ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
- سمح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت"، في فبراير/ شباط الماضي، لوزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لتسديد "الديون المتراكمة" على السلطة الفلسطينية.
- في مايو/آيار 2018 وقعت السلطة الفلسطينية مع إسرائيل اتفاقا مدته 15 عاما بقيمة 775 مليون دولار، توزع السلطة بموجبه الكهرباء على الفلسطينيين في الضفة الغربية وتبني أربع محطات كهرباء.
- يعتمد نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الأراضي المحتلة على إسرائيل للحصول على الكهرباء، ويورد الأردن الكهرباء لمنطقة أريحا، في حين يعاني مليونا فلسطيني في قطاع غزة من انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب النقص الحاد في الوقود جراء الحصار الإسرائيلي.