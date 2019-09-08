الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقطع الكهرباء على مناطق بالضفة

هددت شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق الضفة المحتلة، للضغط على السلطة الفلسطينية لتسديد ديونها البالغة 1.7 مليار شيكل، بحسب قناة "كان" الرسمية، السبت.

التفاصيل:

وفقا للقناة، سيكون بمقدرة الشركة قطع الكهرباء بعد أسبوعين، أي بعد انتخابات الكنيست، المقررة في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

القناة أشارت إلى أن قطع الكهرباء سيكون تدريجيًا، بدءا بقطع التيار عن قرى كاملة.

تقديرات القناة أشارت إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن تعارض قطع الكهرباء، إنما ستطلب من شركة الكهرباء "ضبط النفس".

بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن شركة الكهرباء أبلغت رئيس الحكومة ووزيري المالية والطاقة وسلطة الكهرباء ومنسق نشاطات الاحتلال في الضفة الغربية بخطتها لقطع الكهرباء بسبب الديون البالغة 483 مليون دولار.

القناة أشارت إلى أن السياسيين لن يتدخلوا هذه المرة"، مذكرة بالمواقف السابقة المعارضة لقطع الكهرباء عن مناطق بالضفة خشية تصعيد الأوضاع".

وفقا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية في يوليو/تموز الماضي، فإنه بمقدرة شركة الكهرباء قطع التيار بعد إبلاغ الجهات المختصة بـ35 يوما، بحسب الصحيفة.

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