إيران: سيتم الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية الأيام المقبلة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، إنه سيتم الافراج عن ناقلة النفط ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني الأيام المقبلة.
التفاصيل
- عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية قال للتلفزيون الرسمي الإيراني إن "الخطوات الضرورية لإنهاء احتجاز" الناقلة السويدية، التي ترفع العلم البريطاني، "قائمة".
- موسوي أضاف عبر الهاتف أن "المراحل النهائية للعملية القضائية قائمة".
- الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة في مضيق هرمز في يوليو/ تموز الماضي بعد أيام من احتجاز سلطات جبل طارق البريطانية ناقلة نفط إيرانية.
- الأربعاء الماضي، أعلنت السويد أن إيران أطلقت سراح سبعة من طاقم الناقلة البالغ 23 فردا.
الناقلة أدريان داريا
- موسوي ذكر في المقابلة أن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا"، التي كانت محتجزة في جبل طارق، "وصلت إلى وجهتها وأفرغت حمولتها من النفط"، من دون أن يقدم تفاصيل أخرى.
- موسوي ذكر أن السفينة موجودة حاليا "في البحر المتوسط قرب أحد السواحل".
- إيران أعلنت في أواخر أغسطس/ آب الماضي أنها باعت النفط الذي كانت تحمله الناقلة، وأن الجهة التي اشترته هي التي ستحدد وجهة الشحنة.
- إيران قالت إنها لا تستطيع أن تكون "شفافة" فيما يتعلق بوجهة نفطها، ما دامت واشنطن تحاول "ترهيب" الزبائن عبر عقوبات تهدف الى منع طهران من بيع برميل واحد من النفط.
- سلطات جبل طارق قالت إنها احتجزت الناقلة للاشتباه في قيامها بنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات أوربية على دمشق.
- مواقع متخصصة في رصد النقل البحري للنفط قالت إن الناقلة "أدريان داريا" أغلقت أجهزة الارسال والاستقبال قبالة الساحل السوري الأسبوع الماضي.
- المواقع أضافت أن صورا بالأقمار الاصطناعية أظهرت الناقلة وهي قبالة ميناء طرطوس السوري.