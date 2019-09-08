إيران: سيتم الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية الأيام المقبلة

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، إنه سيتم الافراج عن ناقلة النفط ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني الأيام المقبلة.

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عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية قال للتلفزيون الرسمي الإيراني إن "الخطوات الضرورية لإنهاء احتجاز" الناقلة السويدية، التي ترفع العلم البريطاني، "قائمة".

موسوي أضاف عبر الهاتف أن "المراحل النهائية للعملية القضائية قائمة".

الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة في مضيق هرمز في يوليو/ تموز الماضي بعد أيام من احتجاز سلطات جبل طارق البريطانية ناقلة نفط إيرانية.

الأربعاء الماضي، أعلنت السويد أن إيران أطلقت سراح سبعة من طاقم الناقلة البالغ 23 فردا.

الناقلة أدريان داريا

موسوي ذكر في المقابلة أن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا"، التي كانت محتجزة في جبل طارق، "وصلت إلى وجهتها وأفرغت حمولتها من النفط"، من دون أن يقدم تفاصيل أخرى.

موسوي ذكر أن السفينة موجودة حاليا "في البحر المتوسط قرب أحد السواحل".

إيران أعلنت في أواخر أغسطس/ آب الماضي أنها باعت النفط الذي كانت تحمله الناقلة، وأن الجهة التي اشترته هي التي ستحدد وجهة الشحنة.

إيران قالت إنها لا تستطيع أن تكون "شفافة" فيما يتعلق بوجهة نفطها، ما دامت واشنطن تحاول "ترهيب" الزبائن عبر عقوبات تهدف الى منع طهران من بيع برميل واحد من النفط.

سلطات جبل طارق قالت إنها احتجزت الناقلة للاشتباه في قيامها بنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات أوربية على دمشق.

مواقع متخصصة في رصد النقل البحري للنفط قالت إن الناقلة "أدريان داريا" أغلقت أجهزة الارسال والاستقبال قبالة الساحل السوري الأسبوع الماضي.

المواقع أضافت أن صورا بالأقمار الاصطناعية أظهرت الناقلة وهي قبالة ميناء طرطوس السوري.

صور الأقمار الاصطناعية أظهرت ناقلة النفط الإيرانية (أدريان داريا 1) قريبة جدا من ميناء طرطوس السوري