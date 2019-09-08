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سياسة|إيران

إيران: سيتم الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية الأيام المقبلة

الناقلة ستينا إمبيرو -ترفع علم بريطانيا احتجزتها إيران الجمعة الماضية
الناقلة ستينا إمبيرو -ترفع علم بريطانيا احتجزتها إيران الجمعة الماضية
8/9/2019

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، إنه سيتم الافراج عن ناقلة النفط ستينا إمبيرو التي ترفع العلم البريطاني الأيام المقبلة.

التفاصيل
  • عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية قال للتلفزيون الرسمي الإيراني إن "الخطوات الضرورية لإنهاء احتجاز" الناقلة السويدية، التي ترفع العلم البريطاني، "قائمة".
  • موسوي أضاف عبر الهاتف أن "المراحل النهائية للعملية القضائية قائمة".
  • الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة في مضيق هرمز في يوليو/ تموز الماضي بعد أيام من احتجاز سلطات جبل طارق البريطانية ناقلة نفط إيرانية.
  • الأربعاء الماضي، أعلنت السويد أن إيران أطلقت سراح سبعة من طاقم الناقلة البالغ 23 فردا.
الناقلة أدريان داريا
  • موسوي ذكر في المقابلة أن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا"، التي كانت محتجزة في جبل طارق، "وصلت إلى وجهتها وأفرغت حمولتها من النفط"، من دون أن يقدم تفاصيل أخرى.
  • موسوي ذكر أن السفينة موجودة حاليا "في البحر المتوسط قرب أحد السواحل".
  • إيران أعلنت في أواخر أغسطس/ آب الماضي أنها باعت النفط الذي كانت تحمله الناقلة، وأن الجهة التي اشترته هي التي ستحدد وجهة الشحنة.
  • إيران قالت إنها لا تستطيع أن تكون "شفافة" فيما يتعلق بوجهة نفطها، ما دامت واشنطن تحاول "ترهيب" الزبائن عبر عقوبات تهدف الى منع طهران من بيع برميل واحد من النفط.
  • سلطات جبل طارق قالت إنها احتجزت الناقلة للاشتباه في قيامها بنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات أوربية على دمشق.
  • مواقع متخصصة في رصد النقل البحري للنفط قالت إن الناقلة "أدريان داريا" أغلقت أجهزة الارسال والاستقبال قبالة الساحل السوري الأسبوع الماضي.
  • المواقع أضافت أن صورا بالأقمار الاصطناعية أظهرت الناقلة وهي قبالة ميناء طرطوس السوري.
صور الأقمار الاصطناعية أظهرت ناقلة النفط الإيرانية (أدريان داريا 1) قريبة جدا من ميناء طرطوس السوري
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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