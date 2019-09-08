أردوغان ينتقد واشنطن بسبب المنطقة الآمنة في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة تحاول إنشاء منطقة آمنة لصالح التنظيمات الكردية في شمال سوريا وليس لصالح بلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الأحد، في افتتاح عدد من المشاريع التنموية في ولاية ملاطية وسط البلاد.

واتهم أردوغان الولايات المتحدة بأنها تحاول وضع تركيا في ذات الكفة من حيث التعامل مع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، واللتين تعتبرهما أنقرة منظمتين إرهابيتين.

أبرز تصريحات أردوغان

لا يمكن إنجاز المنطقة الآمنة عبر تحليق 3 – 5 مروحيات أو تسيير 5 – 10 دوريات أو نشر بضعة مئات من الجنود في المنطقة بشكل صوري.

تركيا تجري مباحثات من واشنطن حول المنطقة الآمنة. لكن في كل خطوة نشاهد أن ما نريده ليس نفس الشيء الذي يدور في عقولهم.

ينبغي جعل المنطقة برمتها آمنة بشكل فعلي بمدنها وريفها حتى يتسنى إسكان مليون شخص في هذه المنطقة.

إذا لم نبدأ بتشكيل منطقة آمنة مع جنودنا في شرق الفرات قبل نهاية سبتمبر/أيلول الجاري فلن يكون لدينا خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة.

الخطر الحقيقي المحدق بتركيا يأتي من شرق نهر الفرات في سوريا.

تركيا تريد إنشاء منطقة آمنة خالية من التنظيمات الإرهابية، لإتاحة المجال أمام الأخوة السوريين في تركيا وأوربا بالعودة إلى منازلهم بأمن وسلام. وإلا فإنه من غير الممكن رجوع السوريين في تركيا أو في الدول الأخرى إلى بلادهم.

لا أحد يستطيع إجبار الأبرياء على العيش تحت تهديد المنظمات الإرهابية أو قوات النظام الباغية.

لن نرضى بهذا الوضع اللاإنساني، لا في شرق الفرات ولا في إدلب.

أهالي المناطق التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد يقطنون في تركيا، مما يدل على أن التنظيم لا يعطيهم الأمان، وإلا لكانوا عادوا إلى بلادهم.

تركيا نجحت في إجهاض المؤامرة الخبيثة جزئيا التي تحاك ضدها من أجل تطويق حدودها مع سوريا والعراق.

الجيش التركي وقوات الدرك تمكنا من بسط الأمن على قسم من حدود البلاد مع سوريا وإلى حد كبير حدودها مع العراق.

تركيا تبذل جهودا كبيرة من أجل منع مجازر النظام السوري بحق السكان المدنيين في إدلب، عبر التعاون مع روسيا وإيران.

مدينة إسطنبول التركية تحتضن خلال سبتمبر/ أيلول الحالي، قمة ثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران حول الشأن السوري.

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