وفاة عالم نووي مصري بالمغرب في ظروف غامضة

أكد رئيس هيئة الرقابة النووية في مصر نبأ وفاة عالم نووي مصري، أثناء حضوره مؤتمرا دوليا في المغرب، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما على أعلى مستوى لمعرفة سبب الوفاة.

ما القصة؟

صحف محلية نقلت عن سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إنه يجرى متابعة تفاصيل وفاة العالم المصري، أبو بكر عبد المنعم رمضان في مدينة مراكش المغربية.

كانت النيابة العامة في مدينة مراكش المغربية قد أمرت يوم الجمعة، بتشريح جثة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان الذي وافته المنية الأربعاء الماضي في ظروف غامضة خلال إقامته بأحد الفنادق في منطقة أكدال السياحية.

الدكتور أبو بكر رمضان، هو رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، توفي، يوم الأربعاء الماضي داخل مصحة خاصة، نقل إليها إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.

تصريحات الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية:

الخارجية المصرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتابعان مع السلطات المغربية والسفارة المصرية لدى المغرب ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات لحظة بلحظة.

حتى اللحظة لا أحد يعرف سبب الوفاة.

العالم المصري كان يشارك في فاعليات ورشة عمل كانت تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمغرب.

يجب عدم استباق التحقيقات التي ستكشف بالتفصيل أسباب الوفاة الحقيقية.

الدكتور رمضان أثناء مشاركته في ورشة عمل كانت تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمغرب

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