مصر: أحكام بالمؤبد على قيادات الإخوان في أحداث ثورة يناير

أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالسجن المؤبد على مناهضي الانقلاب العسكري بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين وقادة بارزون آخرون في أحداث تعود لثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011.

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