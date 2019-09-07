مصر: أحكام بالمؤبد على قيادات الإخوان في أحداث ثورة يناير

أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالسجن المؤبد على مناهضي الانقلاب العسكري بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين وقادة بارزون آخرون في أحداث تعود لثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011.
التفاصيل
- محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وقيادات الجماعة رشاد البيومي ومحي حامد ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني ومصطفي طاهر الغنيمي وحازم فاروق ومحمد البلتاجي وإبراهيم أبو عوف ومحمود أبو زيد.
- المحكمة أدانت مناهضي الانقلاب بتهمة اقتحام السجون التي كانوا محتجزين بها إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
- أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن 15 عاما على ثمانية آخرين من مناهضي الانقلاب العسكري بينهم أساتذة جامعات وعضو بمجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين.
- تأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة الجنايات، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 27 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية.
- كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكاما بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، بينهم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.