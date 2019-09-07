محمد_علي_فضحهم يتصدر في مصر.. ومغردون: كلنا في ضهرك

تصدر هاشتاج "محمد_علي_فضحهم" موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر بعد جدل كبير أثارته فيديوهات للمقاول المصري محمد علي المقيم حاليا في إسبانيا.

بعض التغريدات على موقع تويتر

لك أن تتخيل أن السيسي كان بيصرف ملايين على قصور ليه ولانتصار ويطلع يكلم موظف غلبان مش لاقي ياكل ويقوله: "صبح على مصر بجنيه" وأنا "عاوز ألم الفكة اللي معاكم".

بكاميرا موبايل وكرسي وترابيزة وعلبة سجاير قدر يغطي على سبع مواسم رمضان وبرامج توك شو كاملة اتصرف عليها مليارات.

شوف يا محمد يا علي يابني انت صحيح كنت شغال معاهم دلوقتي أنت عاوز تفضحهم احنا كلنا في ضهرك ومعاك.

مبقاش في أي حد مع السيسي غير شوية منتفعين وشوية لجان إلكترونية.

محمد علي