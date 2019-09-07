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سياسة|مصر

#محمد_علي_فضحهم يتصدر في مصر.. ومغردون: كلنا في ضهرك

7/9/2019

تصدر هاشتاج "محمد_علي_فضحهم" موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر بعد جدل كبير أثارته فيديوهات للمقاول المصري محمد علي المقيم حاليا في إسبانيا.

بعض التغريدات على موقع تويتر
  • لك أن تتخيل أن السيسي كان بيصرف ملايين على قصور ليه ولانتصار ويطلع يكلم موظف غلبان مش لاقي ياكل ويقوله: "صبح على مصر بجنيه" وأنا "عاوز ألم الفكة اللي معاكم".
  • بكاميرا موبايل وكرسي وترابيزة وعلبة سجاير قدر يغطي على سبع مواسم رمضان وبرامج توك شو كاملة اتصرف عليها مليارات.
  • شوف يا محمد يا علي يابني انت صحيح كنت شغال معاهم دلوقتي أنت عاوز تفضحهم احنا كلنا في ضهرك ومعاك.
  • مبقاش في أي حد مع السيسي غير شوية منتفعين وشوية لجان إلكترونية.
محمد علي
  • هو رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات تنفذ مشروعات للجيش نشر سلسة فيديوهات على حسابه في فيسبوك موجها فيها اتهامات بالفساد إلى الرئيس السيسي وزوجته انتصار وقيادات بالقوات المسلحة.
  • كشف "علي" فيها  تفاصيل عقود بين شركته والقوات المسلحة لبناء فيلات وقصور للسيسي وقيادات عسكرية في وقت يطالب فيه السيسي المصريين بترشيد الإنفاق.
المصدر : الجزيرة مباشر
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