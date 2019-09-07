محمد علي يكشف كواليس حفل افتتاح قناة السويس ودفن والدة السيسي

بث رجل الأعمال المصري محمد علي مقطع فيديو جديد يكشف فيه عددا من المعلومات المتعلقة بعمله السابق مع الجيش المصري.
أبرز ما جاء في الفيديو
- النظام عرض حل المشكلة وسداد مستحقاتي بالإضافة إلى الأرباح، مقابل قيامي بالاعتذار عن مقاطع الفيديو التي بثت قبل ذلك، ولو كان هدفي الحصول على أموالي فقط كنت سأوافق على هذا العرض.
- النظام سمح لي بمغادرة مصر لأنني تنازلت عن أموالي كما أراد. وتوقعت أن يحاولوا الحصول على بقية أملاكي بعدما أبديت رغبتي في عدم استكمال العمل مع الجيش.
- سأضطر لبث عدد كبير من الفيديوهات خلال الفترة القادمة بسبب كثرة التهديدات الموجهة لي.
- هناك عدد كبير من ضباط الجيش غاضبون من السيسي بسبب كثرة عدد القتلى من القوات المسلحة.
- السيسي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم عدم وجود حاجة لها ورغم عدم وجود عدد كبير من السفن التي تحتاج لإنشاء تفريعة أخرى.
- عدد كبير من المقاولين استفادوا من مشروع قناة السويس الجديدة وحققوا المليارات.
- تم تكليف شركتي بإقامة المسرح الخاص باحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة الذي تكلف من 50 إلى 60 مليون جنيه من دون أن يستفيد الشعب شيئا من هذا الحفل الذي عمل فيه الآلاف من الأشخاص والجنود.
- السيسي أخفى خبر وفاة والدته بسبب وفاتها قبل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين.
- تلقيت اتصالا من اللواء خالد عرابي مدير إدارة المشروعات بالقوات المسلحة لتحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس. وتكلفت العملية أكثر من مليوني جنيه من دون أن أحصل على ما يقرب من نصف هذا المبلغ.
- كيف يقوم رئيس الجمهورية بدفن والدته على نفقة الدولة؟