صور جوية تظهر دمارا هائلا في ريف إدلب جراء قصف النظام

بثت قناة "الجزيرة مباشر" اليوم السبت صورا جوية خاصة تظهر حجم الدمار الهائل في قرية دير شرقي بريف إدلب جراء قصف قوات النظام السوري والطائرات الروسية عليها.

ما القصة؟

دير شرقي تقع بالقرب من مدينة معرة النعمان في ريف إدلب، وتتعرض مع قرى وبلدات أخرى إلى قصف مستمر منذ 3 أشهر أسفر عن مقتل العشرات من بينهم نساء وأطفال.

منذ نهاية نيسان/أبريل، تتعرض مناطق في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنتشر فيها فصائل أخرى معارضة لقصف شبه يومي من قبل النظام وحليفه الروسي، تسبب بمقتل أكثر من 850 مدنيا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أبدت الأمم المتحدة قلقها البالغ إزاء استمرار العنف في إدلب مطالبة بوقف أعمال العنف التي دفعت أكثر من 400 ألف شخص هناك إلى الفرار.

المنطقة الآمنة: