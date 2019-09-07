صور أقمار صناعية تظهر السفينة الإيرانية قبالة السواحل السورية

قالت شركة أمريكية لتكنولوجيا الفضاء اليوم السبت، إن أقمارا صناعية صورت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 قبالة ميناء طرطوس السوري.
ما القصة؟
- شركة ماكسار تكنولوجيز الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء قالت إن أقمارا صناعية صورت ناقلة النفط الإيرانية (أدريان داريا 1) قريبة جدا من ميناء طرطوس السوري.
- وكانت إيران تعهدت بعدم ذهاب السفينة إلى سوريا، عندما وافقت سلطات جبل طارق على الإفراج عن الناقلة قبل أسابيع.
- بيانات (رفينيتيف) لتتبع حركة السفن أظهرت يوم الثلاثاء أن الناقلة أغلقت فيما يبدو جهاز الإرسال والاستقبال في عرض البحر المتوسط قبالة الساحل الغربي لسوريا.
- أظهرت البيانات أن الناقلة أرسلت آخر إِشارة تحدد موقعها يوم الإثنين الماضي وهي مبحرة شمالا بين قبرص وسوريا.
تعليق جون بولتون
- مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قال تعليقا على تلك الصور: إن أي شخص يقول إن (الناقلة) أدريان دريا1، ليست متجهة إلى سوريا، واهم.
- أضاف في تغريدة عبر تويتر: تعتقد طهران أن تمويل نظام الأسد القاتل، أكثر أهمية من مراعاة مصلحة شعبها.
- تابع: يمكننا التحدث، لكن لن يتم تخفيف أي من العقوبات عن إيران، قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب.
- تحمل أدريان داريا 1 التي لم تكشف بعد عن وجهتها، 2.1 مليون برميل نفط تبلغ قيمتها نحو 130 مليون دولار.
احتجاز الناقلة:
- احتجزت البحرية البريطانية،السفينة الإيرانية والتي كانت تعرف من قبل باسم (غريس 1)، قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو/ تموز للاشتباه في أنها متجهة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
- منتصف أغسطس/ آب الماضي، أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة، قائلة إنها أفرجت عن الناقلة إثر تلقيها تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولتها في سوريا.
- أدرجت واشنطن الناقلة على قائمة العقوبات، بداعي توفيرها الدعم للحرس الثوري المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.