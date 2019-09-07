صور أقمار صناعية تظهر السفينة الإيرانية قبالة السواحل السورية

قالت شركة أمريكية لتكنولوجيا الفضاء اليوم السبت، إن أقمارا صناعية صورت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 قبالة ميناء طرطوس السوري.

ما القصة؟

شركة ماكسار تكنولوجيز الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء قالت إن أقمارا صناعية صورت ناقلة النفط الإيرانية (أدريان داريا 1) قريبة جدا من ميناء طرطوس السوري.

وكانت إيران تعهدت بعدم ذهاب السفينة إلى سوريا، عندما وافقت سلطات جبل طارق على الإفراج عن الناقلة قبل أسابيع.

بيانات (رفينيتيف) لتتبع حركة السفن أظهرت يوم الثلاثاء أن الناقلة أغلقت فيما يبدو جهاز الإرسال والاستقبال في عرض البحر المتوسط قبالة الساحل الغربي لسوريا.

أظهرت البيانات أن الناقلة أرسلت آخر إِشارة تحدد موقعها يوم الإثنين الماضي وهي مبحرة شمالا بين قبرص وسوريا.

تعليق جون بولتون

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قال تعليقا على تلك الصور: إن أي شخص يقول إن (الناقلة) أدريان دريا1، ليست متجهة إلى سوريا، واهم.

أضاف في تغريدة عبر تويتر: تعتقد طهران أن تمويل نظام الأسد القاتل، أكثر أهمية من مراعاة مصلحة شعبها.

تابع: يمكننا التحدث، لكن لن يتم تخفيف أي من العقوبات عن إيران، قبل أن تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب.

تحمل أدريان داريا 1 التي لم تكشف بعد عن وجهتها، 2.1 مليون برميل نفط تبلغ قيمتها نحو 130 مليون دولار.

احتجزت السفينة الإيرانية قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو/ تموز للاشتباه في أنها متجهة إلى سوريا

احتجاز الناقلة: