جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعين للمقاومة في غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، موقعين فلسطينيين، بالقرب من السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة.

التفاصيل:

نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن الموقعين، تستخدمهما فصائل فلسطينية، لرصد تحركات جيش الاحتلال على المنطقة الحدودية.

مدفعية الاحتلال قصفت نقطة للضبط الميداني في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت موقع عسقلان شرق بيت لاهيا بصاروخ من طائرة دون طيار.

رواية الاحتلال الإسرائيلي:

جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان، إن طائراته أغارت على عدد من الأهداف العسكرية التابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ردا على "إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق".

كان جيش قد أعلن في وقت متأخر من مساء الجمعة عن "تحديده إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة".

صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قالت على موقعها الإلكتروني، إن أحد الصواريخ سقط في منطقة مفتوحة بمنطقة سديروت.

نشرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء الجمعة، مقطع فيديو لما قالت إن حريقاً اندلع قرب سديروت بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة أسفر عن مقتل اثنين وإصابة العشرات ـ رويترز

مسيرات العودة: