إيران: لا قيود بعد اليوم على تخصيب اليورانيوم

قالت إيران اليوم السبت إنها رفعت القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم مؤكدة عدم التزامها بقيود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقالت هيئة الطاقة الذرية إنها بدأت منذ الجمعة تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي.

أبرز تصريحات بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية:

لا قيود بعد اليوم بشأن تخصيب اليورانيوم وأبحاثه وهذا خاضع لاحتياجات البلاد.

تخفيض الالتزامات جاء ردا على انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي.

لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة.

الوقت ينفد أمام الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 لإنقاذه.

سنطور أجهزة طرد مركزي جديدة للأبحاث من أجل تلبية احتياجات البلاد.

بدأ تشغيل 20 جهازا من نوع "آي آر-4" و20 جهازا آخر من نوع "آي آر-6".

خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طرازآي4 جاهزا للتشغيل.

جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بخطواتنا النووية الجديدة.

لا يزال بمقدور وكالة الطاقة الذرية الدخول لمواقعنا النووية.

تقليص الالتزامات النووية يمكن العدول عنه إذا أوفت الأطراف الأخرى بتعهداتها.

بإمكان الصناعة النووية الإيرانية تحقيق أهدافها البعيدة المدى بسهولة.

إيران رفعت أي قيود على الأبحاث والتنمية كان الاتفاق النووي ينص عليها.

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