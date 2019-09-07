البث الحي
سياسة

أمهات المختطفين يطالبن بتحقيق دولي في قصف سجن ذمار

7/9/2019

طالبت رابطة أمهات المختطفين في محافظة تعز اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحاسبة جماعة الحوثي والتحالف السعودي الإماراتي على مقتل العشرات في كلية المجتمع بذمار.

ما القصة؟
  • شن طيران التحالف السعودي الإماراتي السبت الماضي 31 أغسطس/ آب عدة غارات على مبنى كلية المجتمع شمال مدينة ذمار الذي حولته جماعة الحوثي إلى معتقل يؤوي المئات من الأسرى والمعتقلين المؤيدين للحكومة الشرعية في اليمن.
  • أفادت مصادر طبية بانتشال جثامين 130 شخصا من تحت أنقاض المبنى فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.
بيان الرابطة:
  • حملت الرابطة أمهات المعتقلين في وقفة نظمتها اليوم السبت بمدينة تعز( بثتها قناة الجزيرة مباشر) جماعة الحوثي المسؤولية عن اختطاف العشرات.
  • قالت الرابطة في بيان "مر أسبوع على جريمة استهداف طيران التحالف لسجن في ذمار ولا يزال العشرات في عداد المفقودين والذين احتجزتهم جماعة الحوثي المسلحة منذ أربعة أعوام، ومنعت عنهم الزيارات وإدخال الطعام والشراب لتسلمهم بعد ذلك إلى ذويهم جثثا وأشلاء". 
  • أضافت الرابطة:" نستنكر الصمت الحقوقي والدولي والإنساني اتجاه هذه الجريمة، ونطالب بتكوين لجنة حقوقية دولية للتحقيق ومحاسبة المتسببين في ارتكابها وهم جماعة الحوثي المسلحة وطيران التحالف العربي".
تنديد دولي:
  • كان مسؤولون أمميون قد نددوا بقصف التحالف السعودي الإماراتي للسجن في محافظة ذمار.
  • أدان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الغارات التي نفذها طيران التحالف وأسفر عن مقتل عشرات الأسرى والمعتقلين الموالين للحكومة الشرعية وإصابة آخرين.
  • يشهد اليمن للعام الخامس على التوالي حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
  • منذ مارس/آذار 2015، يشن التحالف السعودي الإماراتي حربا في اليمن للتصدي للحوثيين، وأدى القتال إلى مصرع سبعين ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مصر ترد على الانتقادات الدولية بعد اعتقالها ناشطين حقوقيين

وزير الخارجية المصري سامح شكري (وكالة الأناضول)

الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مطربا إسرائيليا في دبي (صور)

محمد رمضان (وسط) مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام (يسار)

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 58 مليون (رويترز)

إلهان عمر تطالب بايدن بالتراجع عن صفقات بيع الأسلحة "لمنتهكي حقوق الإنسان"

عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

إندونيسي يشتكي من الغش بعد بيعه نيزكا قيمته 1.8 مليون دولار مقابل 14 ألف دولار

إندونيسي يبيع قطعة نيزك ب 14 ألف دولار (مواقع التواصل)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)