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سياسة|تركيا

أردوغان لأوربا مجددا: إما أن تتحملوا العبء معنا أو سنفتح البوابات

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
7/9/2019

كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، تهديده الذي أطلقه قبل يومين، بفتح الحدود للاجئين السوريين إلى أوربا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمام اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) بولاية أسكي شهير شمال غربي البلاد. 

التفاصيل
  • أوضح أردوغان أن هناك "تهديدا جديدا بشأن الهجرة" من منطقة إدلب السورية على طول الحدود التركية، ودعا الاتحاد الأوربي إلى توفير مساعدات مالية كافية.
  • أردوغان قال إن أنقرة لا يمكنها أن تتحمل أي تدفق محتمل آخر للهجرة من سوريا بنفسها.
  • أشار أردوغان إلى تحمل تركيا وحدها أعباء اللاجئين على أراضيها، مشددا على أنه "ليس لدينا حل سوى فتح الأبواب أمام اللاجئين حال لم يف الاتحاد الأوروبي بوعد الدعم الذي قطعه لنا".
  • أردوغان لأوربا: إما أن تشتركوا في تحمل العبء أو سنفتح البوابات.
  • أردوغان: لسنا من يقع علينا التفكير دائما بهذا الخصوص، دعهم يفكرون قليلا أيضا.
خلفيات
  • الاتحاد الأوربي كان قد وافق في 2016 على منح أنقرة ستة مليارات يورو في شكل مساعدات في مقابل أن تمنع المهاجرين من عبور أراضيها إلى أووبا.
  • قال أردوغان إن تركيا أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين السوريين، وأشار إلى أن مساعدات الاتحاد الأوربي بلغت نحو ثلاثة مليارات يورو.
  • أول أمس الخميس، قال الرئيس أردوغان إن بلاده تعتزم إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا وربما تفتح الطريق إلى أوربا أمام المهاجرين ما لم تتلق دعما دوليا كافيا لهذه الخطة.
  • أشار أردوغان إلى أن الاتحاد الأوربي لم يف تماما بوعده بشأن المساعدات المالية.
  • أمس الجمعة، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن حديث أردوغان عن فتح أبواب تركيا أمام اللاجئين نحو أوربا "ليس تهديدًا ولا مخادعة وإنما حقيقة".
المصدر : وكالات
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