أردوغان لأوربا مجددا: إما أن تتحملوا العبء معنا أو سنفتح البوابات

كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، تهديده الذي أطلقه قبل يومين، بفتح الحدود للاجئين السوريين إلى أوربا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمام اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) بولاية أسكي شهير شمال غربي البلاد.

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أوضح أردوغان أن هناك "تهديدا جديدا بشأن الهجرة" من منطقة إدلب السورية على طول الحدود التركية، ودعا الاتحاد الأوربي إلى توفير مساعدات مالية كافية.

أردوغان قال إن أنقرة لا يمكنها أن تتحمل أي تدفق محتمل آخر للهجرة من سوريا بنفسها.

أشار أردوغان إلى تحمل تركيا وحدها أعباء اللاجئين على أراضيها، مشددا على أنه "ليس لدينا حل سوى فتح الأبواب أمام اللاجئين حال لم يف الاتحاد الأوروبي بوعد الدعم الذي قطعه لنا".

أردوغان لأوربا: إما أن تشتركوا في تحمل العبء أو سنفتح البوابات.

أردوغان: لسنا من يقع علينا التفكير دائما بهذا الخصوص، دعهم يفكرون قليلا أيضا.

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