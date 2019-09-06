واشنطن تنتقد بكين مجددا بشأن الإيغور

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده ستحاول إقناع دول أخرى "بانتقاد" للصين بشأن معاملة أقلية الإيغور المسلمين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري.

تصريحات بومبيو عقب كلمة ألقاها في جامعة ولاية كانساس

مساعي واشنطن لإنهاء اضطهاد الإيغور في الصين غير كافية.. لأن الأمر لا يزال مستمرا.

التحدي الذي تواجهه واشنطن هو "حشد العالم" ضد الإجراءات الصينية.

سنتصدى لذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة. سنعقد عددا من الاجتماعات ستنصب فيها جهودنا على إقناع دول أخرى بالموافقة على مساعدتنا في انتقاد هذا النشاط المستمر.

نريد الحرية لهؤلاء الناس. لدينا الكثير من التحديات مع الصين لكن ذلك يتعلق بحقوق هؤلاء الأفراد بالذات التي تعد أساسية وغير قابلة للمصادرة.

معاملة الإيغور وأقليات مسلمة أخرى في الصين قد تكون من أسوأ الوصمات في العالم لهذا القرن.

فعلنا ذلك اليوم وحققنا بعض النجاح لكنه لا يكفي لانتقاد ذلك والعمل مع الحكومة الصينية لإقناعها، لإقناع الحزب الشيوعي الصيني، بأن ذلك لا يخدم مصالحهم.. وأنها ليست الطريقة الصائبة للتعامل مع بشر آخرين.

الأمر ليس مشكلة أمن قومي أو تطرف إسلامي.

معاناة الإيغور