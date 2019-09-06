نائب أردوغان: تصريح "فتح الأبواب أمام اللاجئين" ليس تهديدا بل حقيقة

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن حديث الرئيس رجب طيب أردوغان عن فتح أبواب تركيا أمام اللاجئين نحو أوربا "ليس تهديدًا أو مخادعة وإنما حقيقة".

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الجمعة، على هامش مشاركته في منتدى "أمبروسيتي" بنسخته الـ 45 في مدينة "تشيرنوبيو" شمالي إيطاليا.

تصريحات أوقطاي

تركيا ليست حارسة لأي دولة ولا مستودع مهاجرين، وليست أيضًا بلدًا يدفع فاتورة الأزمات التي افتعلها الآخرون.

الاعتقاد بأن تركيا ستحتضن موجة هجرة جديدة إذا بدأت، في جميع الأحوال، وعدم المبالاة إزاء هذه القضية، إنما مقاربة خاطئة تمامًا.

تركيا قامت بواجباتها المتعلقة بالمهاجرين إلى النهاية وستواصل ذلك.

في حال استمرار أزمة إدلب والمنطقة، وبدء أزمة هجرة إضافية فلا يوجد فرصة لدى أوربا للهرب من ذلك، ولابد أن تواجه أوربا هذا الوضع.

لا يحق لأحد أن ينتظر من تركيا أن تدفع ثمنًا أكثر من الذي دفعته، وهذا ما أوضحه الرئيس.

تركيا تنظر بحساسية بخصوص إدلب السورية لأنها مهمة بالنسبة لها ومتأزمة وتؤثر بشكل مباشر على تركيا.

تركيا لن تسمح أبدًا بالمماطلة بخصوص إقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

أردوغان: يجب علينا إقامة المنطقة الآمنة حيث تستطيع تركيا بناء بلدات فيها بدلا من مدن المخيمات هنا

تصريحات أردوغان

أمس الخميس، قال الرئيس أردوغان إن بلاده تعتزم إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا وربما تفتح الطريق إلى أوربا أمام المهاجرين ما لم تتلق دعما دوليا كافيا لهذه الخطة.

وقال أردوغان أيضا في كلمة له خلال الاجتماع الموسع لرؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية: