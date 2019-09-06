محمد علي: السيسي طلب التواصل معي عبر السفارة المصرية في إسبانيا

قال رجل الأعمال المصري محمد علي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرسل له عبر السفارة المصرية بإسبانيا طلبا لحل مشكلته.

وأضاف علي في فيديو جديد بثه على صفحة جديدة أنشأها على موقع فيسبوك تحت عنوان (أسرار محمد علي)، أنه يتعرض للتهديد بالقتل.

وقال: "طبعا الجيم اللي بيني وبينه، هو هيموتني .. هو بيدور عليا ونفسه يشوفني يخلص علي".

بناء قصور السيسي

وكان علي قد بث أمس عدة مقاطع فيديو كشف فيها أنه قام ببناء عدة قصور للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومعاونيه.

علي قال إنه أنشا 5 فيلات وقصرا في منطقة الهايكستب العسكرية، تتصل كل وحدة منها بنفق يؤدي إلى مبنى إداري تجمع أهم القيادات لإدارة الدولة.

لكن بعد فترة ألغى السيسي الفكرة وقام ببناء كيان جديد يحتوي على 5 قصور في منطقة الجولف بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة والتي يسكن السيسي في أحدها حاليا على حد قول علي.

مغادرة مصر

كشف محمد علي أمس الخميس أنه ترك مصر منذ عام تقريبا، ولم يأت إلى مصر إلا مرة واحدة فقط، وذلك ردا على وصف المذيع أحمد موسى له بأنه "هارب".

نفى محمد علي الاتهامات التي وجهت له أنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه نجل بطل كمال الأجسام المصري علي عبد الخالق، وموضحا أنه نشأ في حي العجوزة بالجيزة.

قال إن خروجه للحديث على الملأ هو لكي يعرف من يعملون في شركته أين حقوقهم، هل هي عنده أم عند القوات المسلحة.

انتقد من يقول إنه هرب بالأموال في حين يتغافل عن أكثر من 60 مليار جنيه أهدرت في حفر تفريعة جديدة لقناة السويس على حد وصفه.

الظهور الأول:

كان رجل الأعمال صاحب شركة أملاك العقارية محمد علي، ظهر في فيديو على صحفته على فيسبوك، الإثنين الماضي، وجه فيه اتهامات بالفساد إلى الرئيس السيسي وزوجته انتصار، وقيادات بالقوات المسلحة.

من هو محمد علي؟