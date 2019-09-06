دينيس روس: ترمب ونتنياهو يختلفان حول إيران

شهدت الأيام الأخيرة شهدت خلافات في وجهات النظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول طريقة التعامل مع إيران.

جاء ذلك على لسان المعبوث المبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط دينيس روس، في مقال له نشرته وكالة بلومبرغ أمس الخميس.

أبرز ما جاء في المقال: