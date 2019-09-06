خمسة مطالب‎ لمظاهرات الجمعة 29 في الجزائر

خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات الجمعة 29 للحراك الشعبي، معبّرين عن تمسكهم بمطلب رحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية.

خمسة مطالب

مظاهرات الجمعة رقم 29 شهدت تداول لائحة مطالب بخمسة بنود، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، هي:

هيئة مستقلة عليا لتنظيم الانتخابات.

ذهاب رموز نظام (الرئيس السابق بوتفليقة).

مواصلة حملة مكافحة الفساد.

حرية الإعلام والصحافة.

انتخابات حرة ونزيهة.

https://twitter.com/gOsQDkQmpbf3y8A/status/1169703848547692545?ref_src=twsrc%5Etfw