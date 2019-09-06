حماس: استقالة غرينبلات دليل جديد على فشل صفقة القرن

قالت حركة حماس إن استقالة مبعوث الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات من منصبه يعد "دليلا جديدا على فشل صفقة القرن".

وصفي قبها القيادي في حماس:

الاستقالة مؤشر على تخبط الإدارة الأمريكية في خياراتها تجاه القضية الفلسطينية.

المبعوث الأمريكي كان سيئ السمعة ومعاديا لشعبنا وحقوقه الثابتة، وغير آسفين على رحيله.

وحدة الشعب الفلسطيني والثبات على الحقوق والتمسك بالمقاومة الشاملة هي الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

باسم نعيم عضو مكتب العلاقات الخارجية بحركة حماس للجزيرة مباشر

استقالة "دينامو صفقة العار"، هو دليل على فشلها، فهي ولدت ميتة.

وحدة الشعب الفلسطيني وتوحده في رفض الصفقة رغم الانقسام، رفض التعاطي معها ورفض أي لقاءات بخصوصها، كان هذا بمثابة الصخرة، في وجه صفقة القرن.

نحن نسعى لتحقيق كافة أهدافنا من خلال افشال صفقة القرن، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.

استقالة غرينبلات