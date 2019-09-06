تركيا: بدء دوريات برية مشتركة مع الأمريكيين في سوريا بعد يومين

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الدوريات المشتركة بين الجنود الأتراك والأمريكيين بما يخص المنطقة الآمنة في سوريا ستبدأ الأحد المقبل.

التفاصيل:

أكار أشار خلال لقائه قادة الجيش التركي على الحدود مع سوريا، إلى أنه تم التوصل مع الأمريكيين على اتفاق بجدول زمني وبرنامج معين بشأن الدوريات.

وزير الدفاع التركي أضاف أن "عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأمريكيين (شمالي سوريا) تعتبر فرصة لرؤية كل ما يُدعى القيام به في الميدان بما في ذلك تدمير التحصينات الإرهابية".

أكار ذكر أن المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة شملت حتى الآن بدء مركز العمليات المشتركة وإطلاق أول طائرة بدون طيار ثم القيام بدوريات تركية وأمريكية مشتركة بالمروحيات في شمال سوريا.

في 7 من أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن، لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

في 24 من أغسطس/ آب الماضي، أعلن أكار بدء مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة، وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة المنطقة.

وزارة الدفاع التركية أعلنت تنفيذ مروحيات تركية وأمريكية ثلاث طلعات جوية مشتركة منذ بدء عمل المركز.

الهدف من المنطقة الآمنة هو إنشاء منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق التي تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تدعمها واشنطن، ولكن أنقرة تعتبرها "منظمة إرهابية" وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.

يعد المقاتلون الأكراد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية شريكاً رئيسياً للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في قتال تنظيم الدولة، وتمكنوا من دحره بمناطق واسعة في شمال شرق سوريا.

قبل بدء عمل المركز، تعهد المقاتلون الأكراد "ببذل كل الجهود لإنجاح مساعي واشنطن وأنقرة بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا على طول الحدود مع تركيا.

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