السعودية.. تبرئة جميع المتهمين في قضية "رافعة الحرم"

قضت محكمة سعودية بإغلاق قضية "رافعة الحرم المكي" التي سقطت في 11 من سبتمبر/أيلول 2015، وتبرئة جميع المتهمين في الحادث الذي أدى إلى مصرع أكثر من مئة شخص، وإصابة العشرات.

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قالت صحيفة المدينة السعودية إن حكما ابتدائيا أصدرته المحكمة الجزائية بمكة، الخميس، تضمن صرف النظر عن القضية المرفوعة ضد شركة "بن لادن" السعودية، إحدى كبرى شركات المقاولات في الشرق الأوسط.

كما قضت المحكمة ذاتها بـ"عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين وصرف النظر حيال مطالبة الادعاء العام بإلزام شركة بن لادن بدفع الديات والإرش (عوض الجناية غير المقدر الذي يقدره القاضي بعكس الدية المقدرة شرعا)".

كانت المحكمة ذاتها أصدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 حكما ابتدائيا بتبرئة 13 موظفا في شركة بن لادن من التهمة المنسوبة إليهم في القضية المذكورة، قبل أن تنقضه المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول من العام التالي، لتعاد المحكمة من جديد في القضية.

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