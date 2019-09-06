الحوثيون يستهدفون نجران بصاروخ باليستي

قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت تجمعات للجيش السعودي في نجران بصاروخ باليستي، بينما قالت السعودية إنها اعترضت الصاروخ الذي أطلق باتجاه نجران جنوبي البلاد.

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وسائل إعلام سعودية: اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ باليستي أطلقته جماعة "الحوثي" باتجاه نجران، جنوبي المملكة.

جماعة الحوثي: استهداف مطار نجران السعودي بصاروخ باليستي.

المتحدث باسم قوات الحوثيين: القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر1 على مطار نجران الإقليمي.

المتحدث: الصاروخ استهدف مرابض طائرات بلا طيار وأصاب هدفه بدقة عالية.

المتحدث: الهجوم تسبب في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي: الحوثيون أطلقوا بعد ظهر الجمعة صاروخا بالستيا من محافظة عمران وسقوط بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

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