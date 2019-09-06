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سياسة

الحوثيون يستهدفون نجران بصاروخ باليستي

6/9/2019

قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت تجمعات للجيش السعودي في نجران بصاروخ باليستي، بينما قالت السعودية إنها اعترضت الصاروخ الذي أطلق باتجاه نجران جنوبي البلاد.

التفاصيل
  • وسائل إعلام سعودية: اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ باليستي أطلقته جماعة "الحوثي" باتجاه نجران، جنوبي المملكة.
  • جماعة الحوثي: استهداف مطار نجران السعودي بصاروخ باليستي.
  • المتحدث باسم قوات الحوثيين: القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر1 على مطار نجران الإقليمي.
  • المتحدث: الصاروخ استهدف مرابض طائرات بلا طيار وأصاب هدفه بدقة عالية.
  • المتحدث: الهجوم تسبب في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
  • المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي: الحوثيون أطلقوا بعد ظهر الجمعة صاروخا بالستيا من محافظة عمران وسقوط بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.
خلفيات
  • تستهدف جماعة "الحوثي" بين الحين والآخر أهدافا سعودية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، فيما يعلن التحالف التصدي لتلك الهجمات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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